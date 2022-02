4 feature di MIUI che non puoi non conoscere

Xiaomi è attualmente uno dei principali produttori di smartphone e tablet Android a livello mondiale e come interfaccia utente viene utilizzata la cosiddetta MIUI. Come la maggior parte delle aziende che utilizzano il sistema operativo mobile voluto da Google, Xiaomi personalizza l’esperienza di utilizzo del sistema operativo attraverso la propria idea di gestione delle risorse e della modalità con la quale interagire con gli elementi principali del sistema operativo.

Chi non conoscesse a fondo le principali funzionalità di MIUI può eventualmente prendere in considerazione le seguenti quattro caratteristiche di rilievo rese disponibili agli utenti.

Funzione di scansione

La funzione di scansione può tornare utile in diversi momenti, ad esempio per l’acquisizione e il riconoscimento di documenti, la memorizzazione di immagini e foto o l’analisi immediata di codici QR. Queste attività possono essere svolte senza dover necessariamente ricorrere a strumenti esterni.

Protezione di dati personali

La protezione della propria identità e di dati sensibili è un aspetto irrinunciabile durante la navigazione web e lo svolgimento di altre attività online, legate eventualmente anche a specifiche app. MIUI in versione 12 rende disponibile una funzione per la creazione di una sorta di identità virtuale da utilizzare al posto di quella reale. L’opzione di attivazione si trova nella sezione dei permessi speciali disponibile nel menu di protezione della privacy raggiungibile dalle impostazioni del device.

Finestre fluttuanti

L’opzione delle finestre fluttuanti è stata anch’essa introdotta con MIUI 12 e lascia ampia libertà agli utenti per quanto riguarda la visualizzazione di contenuti di diversa natura. La funzione è attiva in modo predefinito e per usarla basta aprire il multitasking con il relativo tasto o facendo scorrere un dito dal basso verso il centro del display. Viene quindi proposto un elenco di app compatibili con tale funzione, potendo scegliere quella desiderata da aprire in finestra mobile.

Indicatore di schermo intero

In tema di personalizzazione della modalità d’uso e interazione con l’interfaccia, gli utenti potrebbe prediligere i gesti piuttosto che i classici pulsanti disposti nella barra in fondo allo schermo. Per nascondere la barra dei pulsanti si può ricorrere alla voce “Nascondere indicatore schermo intero” disponibile nella sezione dei parametri aggiuntivi di visualizzazione raggiungibile dal menu impostazioni del device.