Sin dai primi anni 2000, la quasi totalità del web è stata basata sull’uso del Document Object Model (DOM) per strutturare le pagine, e di conseguenza per visualizzarne il contenuto. L’adozione di questo approccio in maniera sostanzialmente uniforme, ha “democratizzato” le possibilità di personalizzazione e integrazione dei vari siti web, generando una sorta di “standardizzazione” del web, e consentendo a chiunque conosca il funzionamento di tale paradigma di sviluppare i propri plugin secondo le proprie necessità.

Questo discorso è stato fin qui applicato anche alla suite di software di Google, che include anche Google Docs. In un recente post, tuttavia, il colosso di Mountain View ha comunicato l’intenzione di introdurre alcuni cambiamenti significativi alla modalità di rendering dei contenuti da parte di questa web application.

Il summenzionato post recita quanto segue:

We’re updating the way Google Docs renders documents. Over the course of the next several months, we’ll be migrating the underlying technical implementation of Docs from the current HTML-based rendering approach to a canvas-based approach to improve performance and improve consistency in how content appears across different platforms.