Mozilla: rimossi provider sponsorizzati dallo stato russo

Mozilla ha rimosso i provider di ricerca predefiniti Yandex Search, Mail.ru e OK.ru dal browser Firefox. Il motivo? Le continue segnalazioni di contenuti sponsorizzati dallo stato preferiti nei risultati di ricerca.

Dal 2014, Mozilla ha reso Yandex il motore di ricerca predefinito in Russia. I tre siti web erano i più popolari in Russia, contano oltre cento milioni di utenti al mese. Mozilla dopo aver rilasciato la nuova versione, Firefox 98.0.1, annuncia di aver rimosso i provider Yandex e Mail.ru dal menu di ricerca a discesa del browser:

Yandex e Mail.ru sono stati rimossi come provider di ricerca opzionali nel menu di ricerca a discesa in Firefox. Se in precedenza avevi installato una versione personalizzata di Firefox con Yandex o Mail.ru , offerti tramite i canali di distribuzione dei partner, questa versione rimuove tali personalizzazioni, inclusi componenti aggiuntivi e segnalibri predefiniti. Ove applicabile, il tuo browser tornerà alle impostazioni predefinite, come offerto da Mozilla. Tutte le altre versioni di Firefox non sono interessate dalla modifica.

si legge nelle note di rilascio per Firefox 98.0.1.

Mozilla spiega la sua decisione

In una dichiarazione a BleepingComputer, Mozilla afferma di aver rimosso i provider di ricerca dagli utenti in Russia, Bielorussia, Kazakistan e Turchia per la prevalenza di contenuti sponsorizzati dallo stato.

Dopo un’attenta considerazione, stiamo sospendendo l’uso di Yandex Search in Firefox. Questo a causa di rapporti credibili di risultati di ricerca che mostrano una prevalenza di contenuti sponsorizzati dallo stato, il che è contrario ai principi di Mozilla

ha spiegato a BleepingComputer un portavoce di Mozilla.