Criptovalute: la legge dell’UE al voto

Una versione definitiva di un importante disegno di legge nell‘UE, che ha acceso polemiche sulla sua presa di mira del meccanismo di consenso proof-of-work (PoW) dell’industria delle criptovalute, è andata al voto.

Il progetto di legge Markets in Crypto Assets (MiCA), introdotto nel 2020, cerca di rafforzare la regolamentazione sulle risorse digitali. Lo fa stabilendo un regime di licenze nel continente e semplificando una serie uniforme di regole per gli Stati membri.

Tali norme includono requisiti di trasparenza e divulgazione per l’emissione di risorse digitali, l’autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di criptovalute, norme di protezione dei consumatori e misure per prevenire gli abusi di mercato.

Il disegno di legge, ai sensi del paragrafo 61 (9c), in precedenza cercava anche di stabilire un quadro che vietasse ai servizi crittografici di utilizzare criptovalute basate su PoW come bitcoin ed ether. Quella sezione della legislazione, che da allora è stata aggiornata, avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2025.

Criptovalute e regolamentazione: un argomento non più così recente

I legislatori e gli attivisti ambientali hanno spinto per una regolamentazione sul mining di criptovalute. Le proteste almeno da novembre dello scorso anno, citando quella che consideravano un’attività crittografica ad alta intensità energetica derivante da PoW.

A seguito di una notevole protesta pubblica e della condanna del disegno di legge per l’innovazione finanziaria potenzialmente smussata in tutta la regione, la norma è stata rinviata a tempo indeterminato il 28 febbraio.

In vista dell’importante dibattito sulla sostenibilità, il mio suggerimento è di includere le criptovalute, come tutti gli altri prodotti finanziari, nell’area della tassonomia.

ha twittato Stefan Berger , membro del Parlamento europeo dalla Germania, martedì scorso.

Berger, che ha il compito di supervisionare il disegno di legge, ne ha presentato la scorsa settimana il testo definitivo.

Per approvare una legislazione all’interno dell’UE, il Parlamento, in rappresentanza dei cittadini europei, e il Consiglio, in rappresentanza dei governi dei 27 Stati membri dell’UE, devono raggiungere un accordo su un testo identico di un determinato disegno di legge.

Il processo è spesso dispendioso in termini di tempo e irto di battute d’arresto; ogni membro ha più o meno la stessa voce in capitolo sulle questioni che interessano la regione nel suo insieme.

I dubbi rimangono

Alcuni osservatori rimangono diffidenti. Questo poiché il documento afferma ancora che le criptovalute “saranno soggette a standard minimi di sostenibilità ambientale”. Almeno è quanto ha sottolineato in un Tweet domenica Patrick Hansen, responsabile della crescita di Unstoppable Finance.

Hansen sostiene che mentre la formulazione relativa a PoW è cambiata, “l’effetto è essenzialmente lo stesso”.

Le criptovalute esistenti:

Devono istituire e mantenere un piano di implementazione graduale per garantire il rispetto di tali requisiti.

ha twittato Hansen, citando parti della bozza del documento.

Il linguaggio moderatamente più compatibile con le criptovalute nell’attuale versione di MiCA che probabilmente non sarà votato dal comitato è un netto miglioramento rispetto al testo originale, che Hansen aveva precedentemente descritto come una proposta suicida.