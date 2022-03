Assemblare un PC: gli errori da evitare

L’assemblaggio di un PC potrebbe rivelarsi un’operazione complicata per chi non è un esperto del settore e magari non ha ne il tempo né la pazienza di fronteggiare tutti i problemi che si possono verificare durante il montaggio e i test di funzionamento di un nuovo terminale.

Conoscendo in anticipo le buone pratiche che riguardano la scelta dei componenti, le varie fasi dell’assemblaggio e l’installazione dei software tutto può diventare più facile. Ma quali sono gli errori da evitare per assemblare un PC pronto all’uso?

Gli esperti di Kingston Technology hanno provato a rispondere a questa domanda fornendo un decalogo utile anche a chi, oltre ad un computer in grado di avviarsi regolarmente, desidera massimizzare le prestazioni della propria macchina.

Analizziamo uno per uno i dieci punti proposti:

Non acquistare alimentatori low cost o di bassa qualità, orientandosi quando possibile su prodotti in grado di supportare quantità di energia superiori a quelle stimate come necessarie per il proprio hardware. Evitare la scelta di componenti incompatibili, esistono soluzioni come PCPartPicker che permettono di effettuare delle verifiche di compatibilità prima dell’acquisto. Produttori come Kingston consentono inoltre di effettuare i check pre-acquisto direttamente dal loro sito Web. Dimenticare l’installazione della schermatura I/O, cioè la piastra metallica che funge da alloggiamento per i segnali in ingresso e uscita dal retro del terminale. Dimenticare di installare gli isolatori e i distanziali che sollevano leggermente la scheda madre rispetto alla sede di alloggiamento, essi infatti prevengono i cortocircuiti dei punti saldati inferiori e delle tracce dei circuiti in caso di contatto con l’alloggiamento metallico. Installare le ventole in modo scorretto, se malposizionate esse potrebbero non rimuovere correttamente l’aria calda dall’alloggiamento generando temperature elevate. Posizionare la CPU in modo errato, i processori presentano dei contrassegni per l’installazione con lo scopo di evitare la rottura o il danneggiamento dei pin. Utilizzare troppa pasta termica o troppo poca, solo una quantità adeguata determina il giusto trasferimento di calore tra processore e dissipatore, diversamente si potrebbero avere cali di prestazioni anche rilevanti. Scegliere una quantità di memoria RAM adeguata, è sempre bene distanziare i banchi quando sono in numero pari e verificare che il montaggio nella scheda madre sia avvenuto correttamente. Collegare i cavi alle porte sbagliate, in caso di errore si potrebbero avere infatti problemi di avvio o danni ai componenti. Non fare riferimento ai manuali, le indicazioni fornite dai produttori permettono infatti di evitare procedure approssimative.

Per ulteriori suggerimenti è possibile seguire il percorso #KingstonIsWithYou appositamente realizzato per accompagnare gli utenti nelle scelte che garantiscono il massimo livello di performance per i propri PC.