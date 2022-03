Arch Linux compie 20 anni

In questi giorni il progetto Arch Linux ha spento la ventesima candelina. Questa distribuzione è una delle più gettonate dalla community di smanettoni perché risulta essere estremamente personalizzabile e flessibile. Arch Linux si adatta dunque alle esigenze di ogni tipologia di utente e grazie alla sua natura rolling release consente di accedere ad immensa pletora di software sempre aggiornati all’ultima build. Questo sistema adotta la filosofia KISS (Keep It Simple, Stupid), tale paradigma prevede l’adozione di configurazioni semplici, essenziali e senza complicazioni di ogni sorta. Ecco perché ancora oggi Arch Linux sfrutta un installer molto tradizionale che tuttavia risulta essere molto efficiente, visto che permette agli utenti di installare solo i pacchetti e le configurazioni che desiderano, senza quindi caricare inutilmente il sistema di programmi inutilizzati.

Una delle caratteristiche hanno reso celebre Arch Linux in questi 20 anni riguarda la completezza della documentazione disponibile online. I manuali presenti sul portale ufficiale delle distribuzioni sono tra i più completi in rete e vengono non di rado presi a modello anche da altri progetti. Il wiki di Arch Linux è inoltre una delle principali fonti di informazione per i principianti del mondo Linux visto che al suo interno è possibile reperire descrizioni, consigli e tutorial di ogni sorta.

Arch Linux dispone oltretutto di un vastissimo sistema di repository, eguagliato unicamente da quello di Debian, dunque gli utenti non hanno mai problemi a reperire le applicazioni di cui necessitano. Inoltre il gestore di pacchetti di riferimento, Pacman, è molto potente e versatile.

Al contrario delle altre alternative disponibili in rete Arch Linux non ha mai puntato a diventare il sistema operativo adatto a tutti. Il team di coder ha infatti sempre seguito i bisogni e le esigenze del suo target di utenti e non ha mai deviato da tale dottrina. Questo ha permesso alla distribuzione di essere slegata da influenze commerciali di ogni tipologia.