Adobe Creative Cloud in offerta al 40% di sconto

Se sei un grafico o lavori nel settore della creatività, conoscerai sicuramente Adobe Creative Cloud. Si tratta di una raccolta composta da oltre 20 app sviluppate dalla nota software house statunitense, dedicate al mondo della fotografia, progettazione grafica, montaggio video, sviluppo web, esperienza utente e social media. La suite integra inoltre alcune risorse essenziali, come palette di colori, famiglie di font e strumenti. Se lavori spesso con software come Adobe Photoshop o Illustrator, questa offerta fa al caso tuo: Adobe Creative Cloud è in sconto del 40%, pari a 36,59 euro al mese per il primo anno di abbonamento.

Adobe Creative Cloud: cinque programmi imperdibili

Come abbiamo anticipato, i programmi compresi nel pacchetto sono molti – da quelli più famosi a quelli meno noti e di nicchia. Ecco cinque imperdibili software che potrete ottenere sottoscrivendo un abbonamento ad Adobe Creative Cloud.

Adobe Photoshop – Il più famoso programma di editing. Elabora, crea e modifica immagini, grafiche e progetti artistici come volantini, collage per social media e siti web su desktop e iPad.

– Il più famoso programma di editing. Elabora, crea e modifica immagini, grafiche e progetti artistici come volantini, collage per social media e siti web su desktop e iPad. Adobe Illustrator – Utilizzato soprattutto dai graphic designer. Produci incredibili grafiche vettoriali e illustrazioni come loghi, infografiche e disegni su PC e iPad.

– Utilizzato soprattutto dai graphic designer. Produci incredibili grafiche vettoriali e illustrazioni come loghi, infografiche e disegni su PC e iPad. Adobe InDesign – Sviluppa disegni e layout per la stampa e il publishing digitale.

– Sviluppa disegni e layout per la stampa e il publishing digitale. Adobe Premiere Pro – Il programma di video editing più noto. Monta video e filmati professionali con la soluzione standard del settore.

– Il programma di video editing più noto. Monta video e filmati professionali con la soluzione standard del settore. Adobe XD – Progetta, sviluppa prototipi e condividi esperienze utente per web, mobile, voce e molto altro.

Il vantaggio principale di Adobe Creative Cloud è la possibilità di portare sempre con te tutte le funzionalità della suite. Alcuni software supportati ti permetteranno, ad esempio, ti iniziare un lavoro su un dispositivo e completarlo su un altro; avrai inoltre sempre a disposizione tutte le tue grafiche e font preferiti, anche quando non stai utilizzando il solito dispositivo o ti trovi lontano da casa. Il pacchetto Adobe si trova al momento in offerta al 40% di sconto: con soli 36,59 euro al mese (per il primo anno di abbonamento) otterrai l’accesso completo all’intero catalogo software di Adobe Creative Cloud, che comprende oltre 20 programmi e app.