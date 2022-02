Uber non esclude la possibilità di accettare la criptovaluta come pagamento

Se sei un viaggiatore abituale su Uber, in futuro potresti essere in grado di pagare i tuoi viaggi utilizzando la criptovaluta.

Dara Khosrowshahi, CEO dell’app di ride-hailing, ha affermato che i clienti alla fine saranno in grado di pagare le corse con Bitcoin e ha aggiunto che la società sta aspettando alcuni miglioramenti prima di dare il via libera. Il CEO di Uber ha inoltre affermato che la società conversava continuamente sull’opportunità o meno di iniziare ad accettare la criptovaluta come mezzo di pagamento.

Uber accetterà le criptovalute in futuro? Assolutamente, ad un certo punto

ha detto Khosrowshahi a Bloomberg .

La Khosrowshahi, tuttavia, non ha fornito alcun tipo di indicazione su quando ciò potrebbe accadere. Sebbene l’attenzione dell’azienda sia su Bitcoin, Khosrowshahi ha affermato che anche altre criptovalute come Ethereum potrebbero essere opzionabili.

Uber e le criptovalute: un passo ponderato

A partire da ora, Uber non è saltato nel carro della criptovaluta a causa di alcuni ostacoli, ha affermato Khosrowshahi. Questi includono l’impatto ambientale dell’estrazione di monete digitali, che consuma molta elettricità, nonché i costi elevati degli scambi di asset digitali, dove le commissioni di transazione sono molto elevate. Ha spiegato che la società si appoggerà alle criptovalute quando il meccanismo di scambio diventa meno costoso e le risorse digitali smetteranno di lasciare un’impronta di carbonio inutilmente grande.

Sebbene l’interesse per le criptovalute sia aumentato negli ultimi anni, molte aziende sono state lente ad accettarle come modalità di pagamento.

Nel 2014, Microsoft ha iniziato ad accettare Bitcoin come mezzo di pagamento nel suo negozio online.

Recentemente, Tesla ha iniziato ad accettare Dogecoin, la criptovaluta meme, per alcuni dei suoi prodotti nel suo negozio online.

La volatilità è una delle maggiori preoccupazioni quando si parla di criptovalute come forma di pagamento, anche se i sostenitori delle risorse digitali hanno a lungo sostenuto che i token dovrebbero essere riconosciuti come una comunissima forma di pagamento.