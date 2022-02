Samsung Fit Plus 128GB: 300MB/s in un formato extra compatto

Se hai bisogno di spazio di archiviazione da tenere sempre a portata di mano e con un ingombro quasi inesistente, abbiamo la soluzione per te. Si tratta della Samsung Fit Plus 128GB, una pendrive a dir poco compatta e affidabile, dalle prestazioni al top della categoria a meno di 30 euro su Amazon.

Samsung Fit Plus 128GB: caratteristiche tecniche

La pendrive, infatti, ha dimensioni estremamente contenute leggermente maggiori del solo connettore. Offre, comunque, una comoda asola che consente di attaccare la chiavetta direttamente al portachiavi, così da ridurre il rischio di smarrimento e semplificare il trasporto. La scocca, inoltre, è realizzata completamente in alluminio per una robustezza e affidabilità superiori. In questo modo Samsung garantisce non solo la protezione dei tuoi dati, ma consente di mantenere il dispositivo collegato senza creare ostacoli per riporre, ad esempio, il laptop nella borsa o nello zaino. Da questo punto di vista si tratta di un accessorio estremamente pratico e versatile.

Una perfetta soluzione, infatti, come espansione di memoria per i Mini PC fornendo una via immediata e semplice per aumentare lo spazio di archiviazione. La capacità da 128GB è sufficiente a salvare valanghe di documenti oltre a foto, video e progetti. Comoda per portare i tuoi film e serie TV sempre con te senza alcun ingombro. Per l’interfaccia sfrutta una USB 3.1 Gen2 in grado di offrire una velocità di trasferimento fino a 300MB/s. Anche dal punto di vista delle performance, si presenta come uno dei migliori dispositivi attualmente disponibili sul mercato.

Grazie ad uno sconto del 12%, la Samsung Fit Plus 128GB può essere acquistata su Amazon a soli 29,99 euro.