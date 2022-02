MSI Modern 14: il portatile con Core i3 ad un prezzo che non ti aspetti

Smetti di cercare il tuo nuovo computer portatile e porta a casa un vero e proprio affare con l’MSI Modern 14. Un computer equipaggiato con un processore Intel Core di undicesima generazione dalle performance eccezionali ed un prezzo decisamente accessibile, ideale sia per l’utilizzo professionale che per la vita quotidiana, a soli 449 euro su Amazon. Inoltre, l’intera cifra può essere pagata con la Carta del Docente.

Computer portatile MSI Modern 14: caratteristiche tecniche

Il design è uno degli aspetti più interessanti del computer. Lo spessore si ferma a soli 17mm con un peso di 1,3 chili, decisamente comodo da trasportare. Merito anche del display che, nonostante i suoi 14 pollici, possiede bordi estremamente sottili contribuiscono a rendere il PC decisamente compatto. Lo schermo in questione è un Full HD con tecnologia IPS che offre un’ottima fedeltà cromatica e un ampio angolo di visione. Ottima anche la tastiera che offre un layout completo e in italiano dal profilo ribassato per una digitazione più confortevole senza rinunciare alla retroilluminazione regolabile su più livelli. Anche il touchpad si lascia apprezzare pur non essendo uno dei più ampi. Nel complesso si tratta di una macchina decisamente affidabile da portare sempre con sé per lo studio o per il lavoro.

Ad alimentarlo ci pensa un processore Intel Core i3-1115G4 dual-core con una frequenza massima di 4,1GHz. Ad affiancarlo ci pensano 8GB di memoria RAM e un SSD NVMe da 256GB. Naturalmente, il tutto è completamente espandibile: la memoria RAM può raggiungere i 64GB e l’SSD può essere sostituito con una soluzione più capiente. Anche dal punto di vista della connettività il computer non delude. Le porte USB sono due, entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Non manca un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente anche un pratico lettore di schede TF, ideale per fotografi e videografi che quotidianamente utilizzano questi supporti. Completano le immancabili connessioni wireless che offrono il Wi-Fi 6 dual band e il Bluetooth.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 25%, l’MSI Modern 14 è disponibile su Amazon a soli 449 euro, prezzo più basso mai registrato, completamente pagabili con la Carta del Docente.