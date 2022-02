Mini Forum N40: meno di 150 euro per avere un vero PC con Windows 11

Ti bastano meno di 150 euro per passare al nuovo Windows 11 ed avere un Mini PC compatto per le attività quotidiane con il Minis Forum N40. Un dispositivo estremamente piccolo e silenzioso, ideale per l’utilizzo professionale in ufficio, ma che ben si adatta anche all’uso domestico, oggi in offerta su Amazon.

Mini PC Minis Forum N40: caratteristiche tecniche

Il computer è alimentato da un processore Intel Celeron N4020 dual-core con una frequenza massima di 2,8GHz. La CPU è già inserita nell’elenco di compatibilità Microsoft, consentendo di effettuare l’upgrade a Windows 11 non appena sarà disponibile. Questa è supportata da 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC dedicati alla memorizzazione dei dati. Lo spazio di archiviazione, però, può essere esteso agevolmente aggiungendo un SSD M.2 2242 fino a 1TB. Si tratta di una configurazione modesta, ma perfetta per il lavoro d’ufficio con il pacchetto Office, ad esempio, o per la navigazione. Un’ottima soluzione anche come media center da portare sempre con sé per accedere alle piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video o Disney+.

Lo chassis in metallo fornisce una buona robustezza e, unito al sistema di dissipazione passivo, garantisce leggerezza e completa silenziosità anche a pieno carico. Anche dal punto di vista della connettività il PC mette a disposizione tutto ciò di cui potresti avere bisogno. Le porte USB sono tre e tutte con specifica USB 3.0. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra VGA, che consentono di collegare contemporaneamente due monitor con una risoluzione massima supportata di 4K a 60Hz. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN che consente di ottenere le massime prestazioni di rete grazie alla connessione via cavo. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band e il Bluetooth 4.2.

Grazie ad uno sconto del 15%, il Minis Forum N40 è disponibile su Amazon a soli 149,59 euro per un risparmio di oltre 25 euro sul prezzo di listino.