Logitech C920S HD Pro: professionalità e prestazioni al prezzo più basso su Amazon

La nuova Webcam C920S HD Pro della Logitech arriva su Amazon ad un prezzo da minimo storico. Questa webcam plug-and-play è facile da usare e offre una qualità video e audio cristallini. È adatto per videochiamate di lavoro, conferenze e lezioni online, videostreaming o per chiamare amici e familiar. Per coloro che cercano un controllo più preciso, il software Logitech Capture consente di configurare varie impostazioni.

Una delle cose migliori di Logitech C920s è la facilità d’uso. Basta collegarla ad una porta USB-A e funziona con qualsiasi app, da Skype a Google Meet. Inoltre supporta l’autofocus e la regolazione automatica della luce utilizzando la tecnologia RightLight 2 di Logitech, quindi la maggior parte delle persone non sentirà mai la necessità di modificare alcuna impostazione.

La qualità video del Logitech C920s è semplicemente eccellente. Può registrare a 1080p o 720p a 30fps. Con una buona illuminazione, la precisione del colore è impressionante e l’immagine che cattura è chiara e nitida. Gestisce in modo ammirevole la scarsa illuminazione, regolando automaticamente le impostazioni di luminosità e contrasto. Anche la rapida messa a fuoco automatica non è da sottovalutare.

La nuova webcam C920 ha anche uno sportellino che si chiude per la protezione della privacy, un add-on molto gradito da molte persone. Per la qualità dell’immagine e dell’audio offerta, non c’è nessuna webcam che riesce a competere a questo prezzo. Ricordiamo che la webcam funziona sia per dispositivi Windows che Apple, e si può trovare su Amazon con uno sconto che arriva oltre il 35% del prezzo totale.