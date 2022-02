Iubenda: società italiana e fornitore di soluzioni per la privacy acquistata da team blue

Iubenda, un fornitore europeo di soluzioni per la privacy, è stata acquistata da team.blue. Iubenda è stata fondata in Italia nel 2011 con la seguente missione: assistere le PMI con per rendere i loro siti web e applicazioni conformi alle normative sulla privacy in modo che possano concentrarsi sulla loro attività principale. I termini finanziari di questa acquisizione non sono stati resi noti.

La sede di iubenda è a Milano, in Italia, ma l’azienda ha già una presenza globale, con una forza lavoro di circa 100 persone in rappresentanza di oltre 25 nazionalità diverse. Oggi l’azienda conta circa 80.000 clienti in oltre 100 paesi.

Per soddisfare le esigenze di conformità delle organizzazioni in più lingue e legislazioni su siti web e app, iubenda offre diverse soluzioni integrate. Questi includono soluzioni per le politiche sulla privacy e sui cookie, la Cookie Law, i Termini e condizioni dell’UE, la registrazione del consenso GDPR e CCPA, tutte disponibili a prezzi competitivi e attraverso una piattaforma di conformità SaaS multinazionale.

Una collaborazione che punta al futuro

I fondatori di iubenda, Andrea Giannangelo (CEO) e Domenico Vele (CTO), continueranno a supervisionare l’azienda. Riceveranno assistenza dal resto dell’organizzazione team.blue, con l’obiettivo di consolidare e aumentare la sua espansione nel mercato mondiale. Nell’ambito di questa strategia, team.blue prevede che i suoi oltre 2,5 milioni di clienti trarranno vantaggio dai servizi di iubenda.

“Nel 2011, nessuno credeva a quanto sarebbe diventata importante la privacy. Tuttavia, abbiamo deciso di creare un software online per aiutare sia le aziende che i privati ​​ad affrontare i requisiti e, grazie al lavoro incessante di ogni singolo membro del nostro team, abbiamo stabilito una forte presenza in questo mercato ormai enorme“, ha affermato Andrea Giannagelo amministratore delegato di iubenda. “L’informativa sulla privacy e i T&C fanno oggi parte del toolkit web/mobile di base, proprio come i nomi di dominio e l’hosting. Il nostro forte spirito imprenditoriale comune, la cultura adatta e le comuni radici europee hanno fatto la differenza. È con entusiasmo che celebro il fatto che stiamo unendo le forze e ci impegniamo a rafforzare reciprocamente le nostre posizioni di leadership negli anni a venire”.

Secondo team.blue, soluzioni internazionali come iubenda diventeranno sempre più importanti e vantaggiose per le aziende e gli individui che vogliono avere successo online man mano che la legge sulla privacy diventa più complessa.

Fonte: hostingjournalist