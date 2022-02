Ecco la classifica dei primi 20 Paesi più dipendenti dagli smartphone

I ricercatori della McGill University in Canada hanno pubblicato uno studio che ha analizzato l’utilizzo degli smartphone di quasi 35.000 persone in 24 paesi del mondo dal 2014 al 2020. Tra questi, gli utenti cinesi sono al primo posto in termini di dipendenza da smartphone. Il documento di ricerca è stato pubblicato su Computers in Human Behaviour.

A giudicare dai risultati della ricerca pubblicata, Cina, Arabia Saudita e Malesia si classificano tra i primi tre. Il Canada è al settimo posto, il Giappone al 15, gli Stati Uniti al 18esimo e la Germania al 24esimo posto. Solo due paesi dell’Africa fanno l’elenco dei paesi i cui cittadini sono più dipendenti dagli smartphone. L’Egitto è il primo della lista e si classifica al 9 posto mentre la Nigeria è al secondo e al 20esimo posto. Mentre l’Italia è all’undicesimo posto.

Secondo il documento, i soggetti di questo studio sono giovani adulti, con un’età media di 28,8 anni. Inoltre, il 60% dei partecipanti allo studio sono donne. Dal 2014 al 2020 il problema degli utenti che dipendono dagli smartphone si fa sempre più serio e lo studio prevede che questa tendenza non finirà presto.

Una possibile spiegazione per i diversi punteggi tra i paesi, affermano i ricercatori, sono le norme sociali e le aspettative culturali. Molti di questi utenti hanno la necessità di ottenere motivazione tramite i loro smartphone.

Ecco la lista dei paesi che dipendono dagli smartphone

Ecco quindi una lista in ordine decrescente che parte dalla prima posizione che è stata presa dalla Cina:

Cina;

Arabia Saudita;

Malesia;

Brasile;

Corea del Sud;

Iran;

Canada;

Turchia;

Egitto;

Nepal;

Italia;

Australia;

Israele;

Serbia;

Giappone;

Regno Unito;

India;

America;

Romania;

Nigeria;

Se consideriamo la Turchia come un paese “straniero“, l’Italia è il primo paese europeo in questa lista. Questo sembra suggerire che gli europei non siano poi così dipendenti dagli smartphone.

Fonte: gizchina