Una selezione dei migliori Chromebook che potrai acquistare nel 2022

I Chromebook non sono solo laptop che eseguono app Google. Questi portatili ora possono coprire un’ampia varietà di attività e un buon laptop con Chrome OS può essere più utile di un laptop mediocre Windows o MacOS. Ecco perché abbiamo creato la TOP 3 dei Chromebook più acquistati durante l’ultimo anno.

Le migliori offerte sono quelle che un buon rapporto qualità-prezzo. Ci sono così tante somiglianze tra le offerte di Asus, Lenovo, Google, HP, Dell e Samsung che una persona poco esperta potrebbe pensare di star acquistando componenti che vengono tutti dalla stessa fabbrica. Per questo motivo, ecco la lista dei Chromebook migliori che puoi trovare attualmente sul mercato.

TOP 3 Chromeboook sul mercato

Chromebook Spin 713

Il Chromebook Spin 713 di Acer è senza dubbio il miglior Chromebook che puoi acquistare. Con uno splendido schermo 3:2 che rivaleggia con alcuni concorrenti più costosi, avrai un sacco di spazio verticale extra per il tuo lavoro e il multitasking.

La tastiera è eccellente con una sensazione confortevole, silenziosa e una bella retroilluminazione. C’è anche una porta HDMI, che non si vede tutti i giorni su un Chromebook sottile. E (soprattutto) i processori Intel di 11a generazione che possono gestire un carico pesante di schede senza problemi. Gli altoparlanti fanno un ottimo lavoro, unica pecca non è presente l’accesso biometrico.

Lenovo Chromebook Duet

Se stai cercando un dispositivo conveniente per il lavoro, Lenovo Chromebook Duet offre un eccellente rapporto qualità-prezzo ad un prezzo contenuto. È un dispositivo 2-in-1 da 10,1 pollici ultra portatile con tastiera staccabile e copertura del cavalletto.

Il Duet contiene un processore MediaTek Helio P60T, 4 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione. Utilizza inoltre una versione di Chrome OS realizzata ad hoc per il suo design convertibile, inclusa la prima versione di Chrome ottimizzata per l’uso su tablet quando è staccato dalla tastiera, Duet supporta un sistema di navigazione gestuale in stile Android che rende il passaggio da un’app all’altra un gioco da ragazzi. Ma la caratteristica più impressionante è la durata della batteria: arriva a 11,5 ore con un utilizzo abbastanza intenso.

Certo, ci sono degli svantaggi. Il touchpad e la tastiera sono piuttosto piccoli e non c’è il jack per le cuffie (ma solo una porta USB-C). Ma sono compromessi ragionevoli da fare ad un prezzo così conveniente.

Chromebook Detachable CM3

Il Chromebook Detachable CM3 di Asus cerca di entrare in diretta competizione con il Chromebook Duet di Lenovo. Come il Duet, il CM3 è un tablet Chrome OS da 10,5 pollici, 16:10 con una copertura in tessuto, un cavalletto e una tastiera che si accende e si spegne. È un po’ più costoso del Duet, ma ha anche alcune funzionalità extra.

Un vantaggio unico è che il cavalletto si piega in più modi: puoi piegarlo in diverse angolazioni per sollevare il tablet come un laptop, oppure alzare il tablet orizzontalmente.

Il CM3 è inoltre dotato di uno stilo integrato, ma la cosa che ha sbalordito di più è stata la durata della batteria: una media di quasi 13 ore di lavoro continuo.

Il CM3 non sarà il miglior Chromebook per tutti: ha solo due porte (una USB-C e un jack audio) e il suo processore MediaTek è più vecchio rispetto la concorrenza. Ma se stai cercando un dispositivo Chrome OS convertibile e affidabile, probabilmente il CM3 fa al caso tuo.

Fonte: theverge