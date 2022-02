Apple: oltre 2.500 i brevetti registrati nel 2021

Ci sono aziende che più di altre si impegnano in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e provvedono a difendere le proprie idee registrando proprietà intellettuali. Apple è tra quelle più attive della categoria, o almeno così sembrerebbe stando ai dati recentemente diffusi.

Apple: settima in classifica per brevetti registrati in USA nel 2021, sono 2.541

IFI ha infatti elaborato una graduatoria che classifica le società per il numero totale dei brevetti posseduti. In base al suddetto elenco, Apple risulta essere settima per brevetti registrati negli Stati Uniti nel 2021, con 2.541 proprietà intellettuali. Si tratta di una cifra importante, ma non tanto come quella del 2020, anno rispetto al quale ha registrato 250 brevetti in meno, con una diminuzione del 9%.

A posizionarsi al primo posto in classifica troviamo invece IBM, come avviene ormai da diversi anni a questa parte, con 8.682 brevetti, seguita al secondo posto da Samsung Electronics con 6.366 brevetti e al terzo posto da Canon con 3.021 brevetti. TSMC, costruttore di chip e processori partner di Apple, si posiziona al quarto posto in classifica con 2.798 brevetti, mentre in quinta posizione troviamo Huawei con 2.770 brevetti. Al sesto posto c’è Intel che precede l’azienda di Cupertino settima con 2.487 brevetti. A completare la graduatoria ci sono LG Electronics in ottava posizione, Microsoft in nona e al decimo posto c’è Qualcomm.

Per quel che concerne il numero di brevetti attivi su scala mondiale, invece, Apple si colloca trentasettesima, con 20.491 proprietà intellettuali. A dominare quest’altra classifica è Samsung con 90.416 brevetti attivi. Anche Microsoft, LG, Sony, Intel e Qualcomm hanno più brevetti di Apple.

Ovviamente il confronto del numero dei brevetti non offre nessuna indicazione qualitativa degli stessi, ma rimane comunque un metro di paragone relativo all’impegno delle aziende.

Da notare che tra gli ultimi brevetti depositati da Apple ci sono quelli relativi al visore AR/VR, che si vocifera che l’azienda intenda lanciare nei prossimi mesi, e quelli relativi ad Apple Car, il sistema a guida autonomo che l’azienda pare stia mettendo a punto.

Fonte: Patently Apple