Fedora 38: in arrivo il nuovo gestore di pacchetti MicroDNF

I mantainer di Fedora stanno discutendo sulla possibilità di migrare completamente ad un nuovo gestore di pacchetti entro Fedora 38. MicroDNF dovrebbe infatti sostituire e pensionare DNF, ovvero l’attuale package manager di riferimento della distribuzione. DNF è di default fin dai tempi di Fedora 22, cioè quando a sua volta prese il posto, nel 2015, dello storico Yum (Yellow dog Updater, Modified). Dunque per Fedora non si tratterebbe della prima transizione del genere ed anzi tale decisione potrebbe allinearsi alla perfezione con il vasto piano di rinnovamento già proposto per Fedora 37 dai vari coder del progetto. Per quest’ultima build infatti sono previste varie migliorie soprattutto per quanto riguarda i pacchetti software.

In questi giorni all’interno della mailing list di Fedora si sta infatti discutendo in merito alla possibile migrazione ai pacchetti RPM 4.18, la più recente incarnazione dei RPM Package Manage ovvero il sistema di installer ed eseguibili adottati dalla distribuzione. Inoltre pare sia anche in programma l’inserimento di una metodologia di firma digitale per tutti i programmi presenti nei repository, cosi da assicurare una maggiore sicurezza e robustezza.

RPM 4.18 è dotato di tutta una serie di funzionalità innovative che consentono di gestire gli eseguibili degli applicativi in modo migliore e più sicuro. L’idea di adottare MicroDNF in Fedora 38 quindi non è campata per aria ed arriva all’interno di un quadro di migliorie ben preciso. A spiegare bene le motivazioni sono gli stessi developer in una discussione nella mailing list ufficiale:

“Il nuovo MicroDNF porte con se grandi innovazioni ed in alcuni contesti risulta essere notevolmente migliorie rispetto a DNF. In futuro quindi MicroDNF andrà a sostituire DNF. L’introduzione di questo package manager sarà accompagnata dall’inserimento nei repository di una nuova libreria software, chiamata libdnf5, e ovviamente anche da un demone dedicato.”

Sostanzialmente MicroDNF garantirebbe una migliore user experience tramite una vas serie di funzionalità, come ad esempio: un nuovo ed sistema di reporting, un supporto più completo alla Bash completion ed un innovativa transaction table.