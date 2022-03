Wine 7.4: rilasciata la nuova development release

Il team di Wine ha pubblicato una build di testing del ramo di sviluppo del progetto. Wine 7.4 introduce diverse novità interessanti che migliorano notevolmente l’esperienza utente generale del noto non-emulatore. In questo ultimo periodo la popolarità di Wine è notevolmente aumentata anche grazie alla sua implementazione all’interno di Steam Deck, ovvero la console sviluppata da Valve che permette l’esecuzione dei giochi nativi per Windows su Steam OS 3.0, una distribuzione Linux, proprio grazie all’uso delle tecnologie open source realizzate dai coder di Wine.

Questo development snapshot rientra nel nuovo ciclo di sviluppo, che prevede una nuova build ogni due settimane, adottato dai developer di Wine. In questo update i coder hanno continuano la loro opera di conversione dei componenti al più recente formato PE (Portable Executable). Tale formato, utilizzabile per impacchettare eseguibili, librerie e driver per sistemi a 32 o a 64bit, si costituisce come una struttura dati che incapsula tutte le informazioni necessarie al loader del sistema operativo che gestisce in concreto l’esecuzione del codice. Questo approccio di incapsulamento deriva direttamente dal formato COFF usato nei sistemi Unix-like. I developer Wine hanno deciso di adottarlo perché risulta essere molto pratico e consente di migliorare la compatibilità con un vasto bacino di software.

Altra novità interessa di Wine 7.4 riguarda l’implementazione del bundle di librerie VKD3D. Si tratta di un sistema che consente di integrare il supporto completo alle Direct3D 12 API con Vulkan. Tale componente garantisce delle performance ottimali con tutte quelle applicazioni che necessitano di continui ed estesi rendering di oggetti 3D, come ad esempio i videogiochi oppure le suite di editing video. Un fork delle librerie VKD3D, ovvero VKD3D-Proton, viene utilizzato da Valve all’interno di Steam OS 3.

Su Wine 7.4 troviamo anche una lunga serie di bugfix e patch che correggono diverse imperfezioni del codice. Tuttavia trattandosi di una development snapshot è comunque possibile trovare ancora al suo interno bug anche gravi che possono compromettere il nostro ambiente di lavoro.