Web hosting a soli 1,99 euro al mese con Hostinger

Uno tra i motivi per cui le persone non aprono una propria finestra sul Web sono i costi. Combinare qualità ed economicità, poi è ancora più difficile.

Tra i pochi servizi in grado di abbinare queste due caratteristiche vi è sicuramente Hostinger. Si tratta di un’azienda nata nell’ormai lontano 2004 in Lituania.

Da allora, questo marchio è cresciuto in maniera esponenziale, tanto che oggi è società madre di alcuni brand come 000Webhost, Niagahoster e Weblink.

Come se non bastasse, Hostinger offre anche servizi legati a posta elettronica e acquisto dei domini. Di fatto ormai si tratta di un punto di riferimento per chi lavora online.

Sotto il punto di vista degli hosting, l’azienda si distingue dalla massa per la qualità dei servizi e, soprattutto grazie alle recenti offerte, anche per i costi concorrenziali.

Un hosting Web di qualità per soli 1,99 euro al mese? Con Hostinger è possibile

Il piano Premium Web Hosting è considerato come perfetto per progetti personali, anche con volumi di visite piuttosto consistenti.

Attraverso questa sottoscrizione infatti, l’utente ottiene, oltre alla possibilità di gestire fino a 100 siti Web:

100 GB di memoria SSD ;

; email gratuite ;

; SSL gratis ;

; un dominio gratuito (del valore di 8,99 euro);

(del valore di 8,99 euro); crediti Google Ads bonus ;

; larghezza banda Illimitata ;

; Database Illimitati.

In poche parole, tutto ciò che serve per gestire fino a circa 25.000 visite mensili. Numeri insomma, in grado di soddisfare ampiamente la maggior parte dei potenziali utenti.

Il servizio offerto da Hostinger include poi anche altri vantaggi, come gli utilissimi backup con cadenza settimanale e la possibilità di realizzare fino a 100 sottodomini. Va poi tenuta anche conto l’assistenza di altissimo livello, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Se tutto ciò non bastasse, lo sconto del 75% proposto rende Premium Web Hosting praticamente imperdibile. Stiamo infatti parlando di appena 1,99 euro al mese: poco più che il costo di un caffè al bar.