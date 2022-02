Wahtsapp sta per introdurre le “immagini di copertina” tra le impostazioni utente

Secondo quanto riferito, l’applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, WhatsApp, sta pianificando di aggiungere una nuova funzione simile all’immagine di copertina di Facebook.

La funzione è stata recentemente individuata dai leakers di WhatsApp WABetaInfo. “WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità che consente di impostare una foto di copertina per il tuo profilo. In realtà, questa funzionalità è in fase di sviluppo su WhatsApp Business e non è prevista per gli account che utilizzano WhatsApp standard. Quando la funzione sarà abilitata per i beta tester, saranno predisposte alcune modifiche nelle impostazioni del profilo aziendale”, ha detto il sito internet.

Secondo lo screenshot condiviso, WhatsApp prevede di introdurre un nuovo pulsante che mostra l’icona della fotocamera nelle impostazioni dell’utente, che consentirà di selezionare una foto o di usarne una nuova come copertina.

Per il momento solo per gli account Business

“Come si può vedere dall’anteprima, WhatsApp ha in programma di introdurre un pulsante della fotocamera nelle impostazioni aziendali: puoi selezionare una foto o scattarne una nuova da utilizzare come foto di copertina.”, ha scritto WABetaInfo.

“Anche se lo screenshot è stato preso da WhatsApp Business per iOS, WhatsApp ha in programma di introdurre la stessa funzionalità anche su WhatsApp Business per Android. Poiché la funzionalità è in fase di sviluppo e non è ancora nota la data di rilascio, la società avviserà a tutti quelli quelli iscritti al programma di test quando sarà disponibile per il download“, ha aggiunto.

Nel frattempo, WhatsApp sta anche lavorando per rilasciare la funzione “Community” in un futuro aggiornamento. La community è un luogo privato in cui gli amministratori di gruppo avranno un maggiore controllo su alcuni gruppi su WhatsApp.

Il rapporto afferma che la community di WhatsApp è come una chat di gruppo e gli amministratori saranno in grado di collegare altri membri di altre community.

Fonte: zeenews