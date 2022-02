Scoperta una tecnologia che va ben oltre il 6G: una nuova dimensione per inviare dati

Dei ricercatori cinesi hanno affermato di aver raggiunto una velocità record di streaming di dati utilizzando una tecnologia rivoluzionaria che potrebbe aiutare la Cina a prendere il comando nella corsa globale per la comunicazione wireless di nuova generazione, cioè il 6G.

Utilizzando onde millimetriche a vortice, una forma di onde radio ad altissima frequenza, i ricercatori hanno trasmesso 1 terabyte di dati per oltre 1 km in un secondo.

La linea di comunicazione wireless sperimentale, istituita nel complesso delle Olimpiadi invernali di Pechino il mese scorso, potrebbe trasmettere in streaming più di 10.000 feed video live ad alta definizione contemporaneamente, secondo quanto rifertito dal team guidato dal professor Zhang Chao, della scuola di ingegneria aerospaziale dell’Università Tsinghua di Pechino.

Le onde del vortice, a differenza di qualsiasi altra cosa nelle comunicazioni radio nel secolo scorso, hanno aggiunto “una nuova dimensione alla trasmissione wireless“, hanno affermato Zhang e i suoi collaboratori della Shanghai Jiao Tong University e China Unicom. Hanno affermato inoltre che l’esperimento pone la Cina come “leader mondiale nella ricerca su potenziali tecnologie chiave per il 6G“.

La nascita di una tecnologia che potrebbe rivoluzionare tutto

Il potenziale di rotazione delle onde radio fu segnalato per la prima volta dal fisico britannico John Henry Poynting nel 1909, ma utilizzarlo si rivelò difficile. Zhang e colleghi hanno affermato che la loro svolta è stata costruita sul duro lavoro di molti team di ricerca in tutto il mondo negli ultimi decenni.

I ricercatori in Europa hanno condotto i primi esperimenti utilizzando le onde di vortice negli anni ’90. Nel 2020, un team con la compagnia telefonica e telegrafica Nippon in Giappone ha raggiunto una velocità di 200 Gbps sparati ad una distanza di 10 metri.

Una delle sfide principali è che la dimensione delle onde rotanti aumenta con la distanza e l’indebolimento del segnale rende difficile la trasmissione di dati ad alta velocità. Il team cinese ha costruito un trasmettitore unico che genera un vortice più focalizzato, facendo ruotare le onde in tre diverse modalità per trasportare più informazioni, e ha sviluppato un dispositivo di ricezione ad alte prestazioni in grado di raccogliere e decodificare un’enorme quantità di dati in una frazione di secondo.

Un ricercatore governativo che studia la tecnologia 6G a Shenzhen ha affermato che l’esperimento a Pechino potrebbe essere “l’inizio di una rivoluzione” nella tecnologia delle comunicazioni. “La cosa più eccitante non riguarda solo la velocità. Si tratta di introdurre una nuova dimensione fisica, che può portare a un mondo completamente nuovo con possibilità quasi illimitate”, ha affermato il ricercatore, che ha chiesto di non essere nominato perché coinvolto in progetti di ricerca riservati con le più grandi società di telecomunicazioni cinesi.

Fonte: scmp