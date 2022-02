Mozilla e Facebook al lavoro per un’alternativa ai cookie

Mozilla e Facebook (Meta) stanno attualmente lavorando a un progetto comune finalizzato alla individuazione di un nuovo sistema per la rilevazione di interazioni con annunci pubblicitari proposti in risorse web di varia tipologia. Lo rivela in un post Martin Thomson, sviluppatore di Mozilla, il quale tiene a precisare come i nuovi criteri individuati debbano necessariamente rispettare la tutela della privacy e delle informazioni personali degli utenti.

È stato deciso di affidarsi alla tecnologia denominata IPA, acronimo di Interoperable Private Attribution, la quale consentirebbe di andare oltre al concetto di cookie sinora implementato. Verrebbe così meno la creazione dei piccoli file attualmente generati e salvati dai siti web nei device degli utenti Internet, in particolar modo durante lo svolgimento di attività web. I cookie consentono così di profilare gli utenti per quanto concerne preferenze, gusti, abitudini e tendenze.

La tecnologia IPA si esplica con la Multi-Party Computation (MPC), dove di cerca di gestire argomenti crittografati con l’estrapolazione di dati senza andarne a intaccare l’appartenenza. Si riuscirebbe così a rispettare il più possibile la riservatezza delle persone in merito alle informazioni analizzate. La metodologia applicata permetterebbe di conseguenza di acquisire dati senza tuttavia andare a profilare gli utenti, come accaduto sinora facendo ricorso ai cookie.

La nuova tecnica dovrebbe favorire la connessione cifrata fra le attività iniziali e terminali, generando statistiche le quali pur essendo tracciabili non consentirebbero di avere un riscontro su chi sia l’utente in questione. Pertanto chi debba elaborare analisi concernenti l’efficacia di campagne pubblicitarie online riuscirebbe a gestire le informazioni senza andare a ledere in alcun modo la riservatezza e la tutela dei dati personali.

Resta da verificare quale sarà l’effettivo sviluppo di questa collaborazione fra Mozilla e Meta (Facebook) e se il progetto in corso d’opera riuscirà effettivamente ad avere una ricaduta sulla gestione della privacy nella presenza online di milioni di utenti.