iPhone 13 vs Samsung S22: chi è il più veloce?

Il Galaxy S22, il nuovo top di gamma di Samsung che è stato presentato nei giorni scorsi, dispone di una scheda tecnica molto avanzata e senza dubbio alcuno altamente performante ed entusiasmante, ma a quanto pare ciò non è sufficiente ad equiparare le performance di iPhone 13 di casa Apple, almeno non secondo gli ultimi benchmark condotti.

iPhone 13 VS Samsung Galaxy S22: i punteggi dei benchmark

Stando infatti ai test eseguiti da PCMag sul Samsung Galaxy S22 Ultra, più precisamente il modello equipaggiato con chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, e su iPhone 13 Pro Max, con processore A15 Bionic, il primo dispositivo è riuscito a totalizzare 3.433 punti contro i 4.647 punti del secondo. Il “melafonino” ha quindi battuto in termini di velocità il nuovo smartphone Galaxy di casa Samsung.

Dai test condotti emergono però anche altri interessanti aspetti. In primo luogo, è stato registrato un miglioramento delle prestazioni dell’ultimo processore Qualcomm del Galaxy S22. Rispetto allo Snapdragon 888, il chip di più recente generazione ha raggiunto prestazioni superiori del 13% nei test single-core e del 9% nei test multi-core.

Inoltre, negli Stati Uniti tutti i Galaxy S22 vengono venduti con la CPU Snapdragon 8 Gen 1, mentre i modelli venduti in Europa integrano il chip Exynos 2200 che evidenzia nel multi-core un punteggio intorno ai 3.000, per cui l’iPhone è sempre migliore in termini di prestazioni della CPU.

Con Basemark Web, un benchmark specifico per il Web, la serie Galaxy S22 evidenzia migliorie di complessive dell’8% rispetto al Galaxy S21 Ultra, ma ancora una volta l’iPhone 13 Pro Max batte di gran lunga la concorrenza.

PCMag ha altresì eseguito test con Geekbench ML, un benchmark specifico per il machine learning, da cui è risultato che l’iPhone 13 Pro Max ha ottenuto un punteggio di 948, mentre il Galaxy S22 Ultra un punteggio di 448.

Va tuttavia tenuto conto del fatto che i punteggi dei benchmark di CPU e GPU non si traducono esattamente in prestazioni concrete durante l’utilizzo, ma permettono comunque di avere un’idea abbastanza chiara riguardo le potenzialità di un chip quando si tratta di giochi e in alcune attività ad alta intensità come l’editing video.

Fonte: PCMag