Garmin Forerunner 45: miglior smartwatch sul mercato ad un prezzo imbattibile su Amazon

Il Forerunner 45 si trova oggi in promo su Amazon ad un prezzo incredibile, parliamo di 100 euro risparmiati sul prezzo di listino. Rispetto al suo predecessore ha un aspetto completamente diverso, infatti presenta un design circolare che assomiglia molto di più a un orologio tradizionale. Lo smartwatch è disponibile con una cassa da 42 mm o una più piccola da 39 mm chiamata 45S.

Circondato da una cornice in polimero nero, il display a colori da 1,04 pollici del Forerunner presenta una risoluzione di 208 x 208 pixel e una tecnologia transflettiva di memoria in pixel che lo rende facilmente visibile alla luce diretta del sole. Il Forerunner 45 ha un accelerometro, un GPS con sistemi satellitari GLONASS e Galileo e un cardiofrequenzimetro ottico. Con una valutazione di resistenza all’acqua di 5 ATM, è sicuro da utilizzare per una nuotata e da indossare sotto la doccia.

L’orologio offre cinque diverse modalità di allenamento tra cui scegliere: ciclismo, multisport, corsa, nuoto e camminata. In modalità allenamento, potrai visualizzare statistiche come distanza, tempo, andatura e frequenza cardiaca. Le tue informazioni si sincronizzano con l’app Garmin Connect, dove puoi avere una chiara panoramica di tutte le tue statistiche.

In termini di conteggio dei passi, l’orologio è estremamente preciso. Durante una camminata di un km su un tapis roulant, il Forerunner ha registrato 2.000 passi sui 2.039 di un contapassi 3DTriMax, con uno scarto di soli 39.

Anche il Forerunner 45 tiene traccia del sonno in modo accurato, identificando correttamente gli orari in cui vai a letto e ti svegli. Nell’app puoi vedere per quanto tempo hai dormito e per quanto tempo sei stato nelle fasi REM, Deep e Light. Puoi acquistarlo su Amazon cliccando questo link, al momento si trova in offerta speciale con uno sconto del 40%.