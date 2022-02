Cisco Systems potrebbe acquistare Splunk per 20 miliardi di dollari

Cisco Systems ha discusso con la società di software Splunk per valutare una probabile acquisizione, anche se al momento non è in programma alcun accordo, hanno detto venerdì al New York Times due fonti che hanno familiarità con la questione.

Un accordo potrebbe non avvenire affatto, ma se i colloqui riprendessero, Cisco potrebbe pagare più di 20 miliardi per Splunk, ha detto una delle persone.

Splunk, il cui prezzo delle azioni è sceso del 30% da quando il suo amministratore delegato, Doug Merritt, si è inaspettatamente dimesso a novembre, ha una capitalizzazione di mercato di circa 18 miliardi di dollari. La capitalizzazione di mercato di Cisco è di 227 miliardi di dollari.

Le persone hanno chiesto l’anonimato perché le informazioni sono riservate. Cisco non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento, mentre un portavoce di Splunk ha affermato che la società non ha commentato voci o speculazioni. Il Wall Street Journal ha riportato il potenziale accordo all’inizio di venerdì.

Di cosa si occupa Splunk

Splunk si occupa dell’estrazione dei dati, comprese le minacce alla sicurezza, un’attività che è cresciuta di importanza quando la pandemia di coronavirus ha costretto rapidamente molti lavoratori online. Più recentemente ha cercato di passare al cloud computing e di mettersi al passo con i suoi concorrenti, come Datadog, che hanno iniziato la loro attività nel cloud. A giugno, la società di private equity Silver Lake ha investito 1 miliardo di dollari in Splunk per aiutarla in questa transizione.

Non è la prima volta che Cisco decide di acquistare società per agglomerarle al suo ecosistema, altre acquisizioni passate sono: Acacia, un produttore di componenti di reti ottiche; Luxtera, una società di semiconduttori; ThousandEyes, una società di cloud intelligence. Il suo amministratore delegato, Chuck Robbins, ha dichiarato agli analisti a dicembre che Cisco avrebbe continuato a cercare acquisizioni nel settore della sicurezza.

La tecnologia è stata un focolaio di attività di fusioni e acquisizioni nell’ultimo anno, poiché l’aumento dei prezzi delle azioni ha lasciato le società a corto di liquidità. Microsoft ha dichiarato il mese scorso che stava progettando di acquisire la società di videogiochi Activision Blizzard per quasi 70 miliardi e Salesforce ha acquisito la società di software per il posto di lavoro Slack l’anno scorso per 27,7 miliardi di dollari.

Fonte: nytimes