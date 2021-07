ALT-1: il 15 luglio a Torino (e online) si parla di accessibilità

ALT-1 è un evento dedicato al tema dell’accessibilità che si pone l’obiettivo di creare una rete di esperti, aziende e associazioni al fine di attirare l’attenzione su una questione ingiustamente marginalizzata da troppo tempo. Ad oggi infatti ben il 97% dei siti Web italiani non sarebbero navigabili da persone colpite da disabilità tra cui non vedenti, ipovedenti, non udenti, daltonici, inclini a convulsioni o utenti che non hanno la possibilità di utilizzare il mouse.

Fino ad ora le questioni legate all’accessibilità non sono mai state al centro del dibattito pubblico e ciò è accaduto nonostante una quota rilevante di popolazione sia esclusa del tutto o in parte da un aspetto ormai fondamentale della vita quotidiana.

Legge Stanca e Dichiarazione di accessibilità

La cosiddetta Legge Stanca (n. 4 del 9 gennaio 2004) è attualmente la normativa di riferimento per l’accessibilità digitale nella Penisola. Per quanto riguarda le amministrazioni essa ha introdotto l’obbligo di pubblicazione, entro il 23 settembre 2021, della Dichiarazione di accessibilità.

In essa le Pubbliche Amministrazioni dovranno indicare lo stato di conformità ai requisiti di accessibilità di ciascun sito Internet e applicazione mobile. Sulla base di circa 10 mila dichiarazioni presentate, ad oggi circa il 59% risulterebbero solo “parzialmente conformi” e il 5% del tutto “non conformi”. Soltanto il 36% delle dichiarazioni indicherebbe il sito Web o l’App come “conforme”.

Considerando l’importanza dei servizi della PA e il loro carattere non esclusivo si tratta di risultati sconfortanti e di percentuali che andrebbero poi a peggiorare notevolmente nei casi delle realtà commerciali online.

Una possibilità è data però dalle più recenti normative europee che vedono nel 2025 l’anno di svolta verso una maggiore accessibilità delle piattaforme online.

ALT-1, il 15 luglio a Torino e online

In considerazione delle problematiche che ruotano intorno al tema, Synesthesia, digital experience company impegnata per l’accessibilità del Web, e AccessiWay, startup che propone per la prima volta in Italia una soluzione automatica per rendere Internet veramente accessibile, presentano l’appuntamento ALT-1.

L’evento avrà luogo il 15 luglio presso il Talent Garden Fondazione Agnelli di Torino e sarà trasmesso in live sul Web come evento digitale gratuito. Insieme ai moderatori Edoardo Arnello (Founder di AccessiWay) e Francesco Ronchi (CEO Synesthesia) saranno presenti Dajana Gioffrè di “Apri Onlus Occhi Aperti” e Arianna Ortelli di “Novis Games” e Fabiana Vernero, ricercatrice del dipartimento Informatica dell’Università degli Studi di Torino.

Come sottolineato da Edoardo Arnello, CMO e founder di AccessiWay:

L’obiettivo di AccessiWay è quello di rendere il Web completamente accessibile entro il 2025, ma per fare questo è necessario raccogliere l’esperienza di chi da sempre si impegna per raggiungere questo obiettivo, e chi, come noi, contribuisce a innovare e costruire il futuro dell’accessibilità.

Il format dell’evento, primo di una serie dedicata a varie tematiche, è stato studiato per avvicinare e favorire l’inclusione, come confermato da Francesco Ronchi, CEO di Synesthesia.

Per partecipare da remoto all’ALT-1 è possibile fare riferimento a questo link. La partecipazione è gratuita previa registrazione.