LXQt 1.1.0: ecco tutte le novità in arrivo

Il team di developer LXQt è all’opera sulla prossima versione stabile di questo desktop environment open source. In queste ultime settimane infatti sono arrivate all’interno del ramo di sviluppo del progetto una serie di novità davvero interessanti che migliorano sensibilmente la user experience dell’ambiente grafico. Una delle innovazioni introdotte in LXQt 1.1.0 riguarda lo stile del menu di sistema. Sono state implementate due modalità di visualizzazione di tale elemento ovvero: Compact, l’opzione che include vari sottomenu con tutti i setting ed i tool disponibili, e Simple, cioè il metodo di visualizzazione più minimale che racchiude diversi pannelli ed utility in modo più spartano e lineare. Entrambe le due scelte appaiano comunque esteticamente gradevoli ed uniformi con il resto degli applicativi.

In LXQt 1.1.0 il GTK Style menu, ovvero quel componente che serve per impostare lo stile grafico dei programmi sviluppati con il toolkit GTK+, presente nel pannello Appearance è stato spostato all’interno di una finestra di setting separata cosi da migliorarne l’accessibilità. Gli sviluppatori hanno anche lavorato su alcuni aspetti dei default desktop behaviour setting.

Per far un esempio concreto, in quest’ultima build il box di testo della funzione di ricerca del menu principale si cancellerà automaticamente dopo che l’utente avrà cliccato sull’icona di un programma. Tale impostazione sostanzialmente semplifica la vita alle persone visto che permette di evitare di dover eliminare manualmente, premendo la barra spaziatrice, la cronologia degli ultimi elementi ricercati quando appunto si accede al menu di sistema.

Nella prossima versione stabile di LXQt verrà ridotta anche la larghezza dei pulsanti della barra delle applicazioni, cosi da minimizzare lo spazio occupato su schermo ed evitare di invadere la visuale delle finestre dei vari applicativi aperti. Novità in arrivo anche per PCmanFM-Qt, il file manager di riferimento dell’ambiente grafico, che grazie all’implementazione di una serie di patch è stato finalmente dotato della funzione di visualizzazione dei file recenti.