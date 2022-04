Lenovo IdeaPad 1: miglior laptop economico con SSD M.2 ad un prezzo incredibile su Amazon

L’IdeaPad 1 14 ha quasi tutto ciò che ti aspetteresti da un laptop leggero, veloce e che ti consente di svolgere task leggere con relativa facilità. Lo puoi trovare ora in offerta su Amazon ad un prezzo davvero interessante: solo 259,00€ invece di 379,00€, un risparmio di oltre il 30%.

E’ presente inoltre un “vero” SSD da 128 GB (al contrario di un’unità eMMC) e un ampio display HD da 14 pollici con risoluzione 1366×768 e una luminosità massima di 220nits, ottima anche la tastiera.

L’IdeaPad 1 possiede inoltre un processore Intel Celeron N4020 e 4 GB di RAM DDR4 da 2400. La potenza generata è sufficiente per navigare sul web in piena tranquillità, aprire o modificare un documento di Microsoft Word senza alcun ritardo o lentezza.

Bisogna considerare anche che molti dei laptop e dei Chromebook Windows più economici utilizzano l’archiviazione flash eMMC per le unità di avvio, che è un supporto di archiviazione meno capace e può contribuire a blocchi e lentezza. Per questo, l’utilizzo di un SSD M.2 da 128GB risolve la questione. Puoi acquistare questo prodotto cliccando su questo link per approfittare della spedizione Prime.