Swift Heroes 2021: il 16 aprile online

Il 16 aprile 2021 si terrà la quarta edizione di Swift Heroes, l’evento internazionale dedicato al linguaggio di programmazione open source Swift che ha l’obbiettivo di esplorare i nuovi scenari e le possibilità di questo strumento creato da Apple.

La manifestazione di quest’anno sarà virtuale ma comunque in grado di riunire la vasta community internazionale interessata alle nuove tendenze della programmazione per i dispositivi mobile basati su iOS e che vede in Swift Heroes il palcoscenico ideale in cui scoprire tutte le principali novità di questo settore.

A organizzare l’appuntamento è anche questa volta Synesthesia, digital experience company torinese creatrice del format, che ha deciso di arricchire il calendario dell’incontro con le soluzioni di Advento.live concepite per creare eventi digitali e ibridi con una componente di interazione con il pubblico di alto livello.

Speaker e temi

L’agenda di Swift Heroes 2021 prevede sessioni mattutine e pomeridiane online dedicate a speech, tavole rotonde, networking e occasioni di business. Parteciperanno alla manifestazione oltre 20 speaker tra cui Bruno Rocha (Software Engineer in Spotify), Peter Steinberger (fondatore di PSPDFKit), Kilo Loco (Senior Developer Advocate in AWS) e molti altri esperti provenienti da tutto il mondo che avranno il compito di approfondire i temi trattati.

Durante l’evento si parlerà dello sviluppo di modelli per il machine learning, della creazione di tool per la gestione delle richieste pull così come della procedura ottimale per incorporare un’esperienza di chat completa nelle applicazioni iOS con poche righe di codice sfruttando, per esempio, il nuovo Stream Chat SDK.

Partner e informazioni

Swift Heroes 2021, di cui HTML.it è media partner, può contare sul contributo di partner e sponsor come Wise Emotions, Telepass, Bluetooth, Subito, AWS Amplify, Musixmatch, Stream e Postpickr.

Come affermato da Francesco Ronchi, President e Founder di Synesthesia,

Vedere una partecipazione attiva della platea nonostante la distanza fisica imposta dalla situazione mondiale mi ha davvero colpito. Un aspetto che sottolinea l’efficienza di esperienze online che stiamo portando avanti e che certamente non possono sostituire la condivisione live, ma aprono la strada a un nuovo modo di concepire gli eventi.

E’ possibile consultare il sito ufficiale del Swift Heroes 2021 per scoprire maggiori dettagli sull’evento, l’agenda e gli speaker.