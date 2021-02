The System76 Launch Configurable Keyboard, configurabile e Open Source

The System76 Launch Configurable Keyboard è una tastiera progettata per mettere a disposizione degli utilizzatori una periferica dotata di un design Open Source sia per la componente meccanica che per quella elettrica, firmware e software liberi e aperti e un gran numero di opzioni configurabili in base alle proprie esigenze di lavoro, intrattenimento, navigazione e gaming.

Telaio, switch e keycap

Il telaio del dispositivo associato ad una licenza CC-BY-SA-4.0, chi volesse consultarne i progetti potrà farlo tramite l’apposita directory /chassis , presente nel repository di GitHub, e FreeCAD. Presenta 2 blocchi in alluminio con verniciatura a polvere. Tutte le componenti d’ingresso, come per esempio le porte, sono state disegnate appositamente per semplificare le operazioni che prevedono un collegamento a dispositivi esterni.

Interessante la presenza di una lift bar che può essere staccata dal resto del corpo del device e assicurata magneticamente per aggiungere un angolo di 15 gradi rendendo la tastiera più ergonomica. Gli switch sono montati invece in dei socket che supportano qualsiasi tipo di switch type compatibile con il formato MX, come per esempio Cherry MX RGB e Kailh BOX, tutti gli switch possono essere rimossi in qualsiasi momento e molto facilmente tramite l’apposito puller in dotazione.

Stesso discorso per quanto riguarda i keycap in poliestere termoplastico, anch’essi estraibili e sostituibili a seconda delle proprie preferenze.

Ogni switch ha un LED RGB che viene controllato in modo indipendente dal firmware, caratteristica che offre un’ampia scelta tra i possibili pattern da associare ai LED stessi. Utile anche notare come il circuito stampato sia stato vincolato a licenza GPLv3 e come la connessione ad un terminale possa avvenire tramite cavo USB-C to USB-C o USB-C to USB-A.

Layout remapping e firmware

Da segnalare infine il layout che fornisce numerose opportunità per il remapping. A tal proposito è possibile visualizzare il layout predefinito tramite questa pagina così come farsi un’idea dei tasti aggiuntivi disponibili.

Viene inoltre fornito un apposito System76 Keyboard Configurator (ancora in fase di implementazione) compatibile con Linux, macOS e Windows per il remapping a runtime.

Un’ultima nota riguarda gli aggiornamenti del firmware, basato su QMK (Quantum Mechanical Keyboard) e distribuito sotto licenza GPLv2, che vengono messi a disposizione tramite il progetto fwupd finalizzato a rendere tale procedura automatica, sicura e affidabile in ambiente Linux.

Fonte: The System76 Launch Configurable Keyboard