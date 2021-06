Yare.io: JavaScript come gioco di strategia in tempo reale

Imparare a programmare può non essere semplicissimo, e talvolta il metodo didattico gioca un ruolo essenziale nell’effettivo apprendimento delle nozioni. Il programmatore Vilem Ries ha recentemente sviluppato una soluzione molto interessante, che potrebbe aiutare chi volesse imparare a programmare in JavaScript con un metodo piuttosto originale.

Yare.io e gamification

Esistono varie tecniche per migliorare l’efficacia didattica, ed una queste è nota come gamification. Essa consiste nell’utilizzo di elementi mutuati dai giochi e delle tecniche di game design, in contesti non ludici, con fini diversi dal solo intrattenimento.

In questo contesto si inserisce yare.io, un gioco online di strategia in tempo reale, che consiste nel dover controllare il comportamento di alcune unità, con il fine di gestire l’approvvigionamento energetico di ognuna di esse.

Figura 1. L’interfaccia di yare.io (click per ingrandire)

La peculiarità che rende yare.io interessante, è la meccanica di gioco. Il giocatore, infatti, devo modificare il comportamento delle unità tramite una console, in cui è necessario programmare in JavaScript. L’idea, quindi, è quella che, con la scusa di raggiungere gli obiettivi del gioco, il giocatore impari ad utilizzare JavaScript quasi con naturalezza, magari migliorando anche le proprie capacità.

Come funziona yare.io

Iniziare a giocare a yare.io è abbastanza semplice. Una volta raggiunto il sito di yare.io, è possibile seguire un semplice tutorial interattivo per imparare le meccaniche di gioco, ed i principali metodi per programmare il comportamento delle singole unità. A questo punto, è possibile creare un account gratuito ed iniziare una nuova partita, scegliendo di affrontare un bot oppure un altro utente.

Figura 2. Nuova partita su yare.io (click per ingrandire)

Il sito di yare.io offre anche una documentazione sufficientemente approfondita, che oltre a spiegare le meccaniche di gioco di base, documenta la struttura degli oggetti JavaScript che è necessario gestire durante l’intera partita. Chi fosse interessato ad approfondire, può iniziare proprio da qui, oppure dal tutorial summenzionato (accessibile direttamente dalla home).

Fonte: yare.io