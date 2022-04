McAfee Total Protection in offerta a 44,95 euro

Mai come oggi, la sicurezza informatica è di vitale importanza. Se fino a qualche anno fa virus e attacchi informatici erano l’eccezione, oggi sono la regola: ogni giorno migliaia e migliaia di persone sono vittime di hacker e pirati informatici. Non si tratta solo del malfunzionamento di un PC o di uno smartphone, ma soprattutto del furto di dati privati.

Le prede più ambite per i malintenzionati sono documenti personali, password di vario tipo e credenziali legate all’home banking. Di fatto, per proteggere dispositivi e dati contenuti, un classico antivirus non basta più.

Oggi infatti, si parla di suite complete per la sicurezza, in grado di offrire una protezione stratificata ed altamente efficiente. In questo contesto, McAfee Total Protection McAfee Total Protection rappresenta una delle migliori soluzioni possibili.

McAfee Total Protection: l’evoluzione dell’antivirus che guarda al futuro

Quando si parla di McAfee, si fa riferimento a un marchio che è una garanzia nel mondo degli antivirus. L’azienda infatti, è stata fondata a Santa Clara in California nell’ormai lontano 1987. Da allora, la stessa si è distinta per essere sempre in prima fila nella lotta alle minacce informatiche.

Di fatto, McAfee Total Protection offre un antivirus con un’esperienza straordinaria alle spalle, affiancata però da una serie di altri servizi che completano un pacchetto in grado di agire a 360 gradi a tema sicurezza.

Per esempio, Secure VPN è un servizio di Virtual Private Network all’altezza dei migliori del settore. Il gestore di password, dal canto suo, consente di generare e conservare le parole d’accesso, rendendo pressoché impossibile da parte dei pirati informatici l’individuazione delle stese.

Lo strumento McAfee Shredder, dal canto suo, permette di eliminare definitivamente i file indesiderati rendendo impossibile il recupero da parte di estranei. L’archiviazione crittografata e il sistema di navigazione Web sicuro vengono completati dal team di esperti in sicurezza che offrono assistenza online.

In poche parole, McAfee Total Protection si dimostra uno strumento completo che, da oggi, è anche inaspettatamente economico. Grazie allo sconto proposto dall’azienda infatti, è possibile acquistare l’intera suite per appena 44,95 euro appena 44,95 euro rispetto ai 79,95 euro del prezzo di listino.

Un’occasione imperdibile dunque per chiunque voglia proteggere efficacemente il proprio computer, tablet o smartphone.