Epic Games raccoglie $ 2 miliardi per costruire il Metaverso

Sony e la società madre di LEGO stanno sostenendo i “piani metaverso” del produttore di Fortnite; non è chiaro se Epic Games si baserà su reti blockchain.

Il produttore di Fortnite Epic Games ha annunciato oggi di aver raccolto $ 2 miliardi di finanziamenti da Sony e Kirkbi, la società madre del Lego Group, con entrambe le società che hanno investito $ 1 miliardo ciascuna. Questo ultimo round di finanziamento conferisce a Epic una valutazione del patrimonio netto di $ 31,5 miliardi. Epic afferma che il nuovo finanziamento andrà ai suoi sforzi per costruire il suo metaverso adatto ai bambini.

L’annuncio di oggi arriva pochi giorni dopo che Epic ha rivelato la collaborazione con Lego.

Le aziende affermano che daranno forma al futuro del metaverso per renderlo sicuro e divertente per i bambini, costruendo al contempo un’esperienza digitale coinvolgente in cui i bambini possono giocare.

I finanziamenti

Con questo nuovo finanziamento, Epic afferma che tutte e tre le società mirano a creare un nuovo intrattenimento sociale che esplori la connessione tra il mondo digitale e quello fisico.

Mentre reimmaginiamo il futuro dell’intrattenimento e del gioco, abbiamo bisogno di partner che condividano la nostra visione. Lo abbiamo trovato nella nostra partnership con Sony e Kirkbi. Questo investimento accelererà il nostro lavoro per costruire il metaverso e creare spazi in cui i giocatori possono divertirsi con gli amici, i marchi possono creare esperienze creative e coinvolgenti e i creatori possono costruire una comunità e prosperare.

ha affermato Tim Sweeney, CEO e fondatore di Epic Games, in una dichiarazione.

Prima di questo finanziamento, Epic ha raccolto 1 miliardo di dollari nell’aprile 2021, con un investimento di 200 milioni di dollari in Sony Group Corporation. Altri investitori includevano Appaloosa, Baillie Gifford, Fidelity Management & Research Company LLC, GIC, conti gestiti da T. Rowe Price Associates, Ontario Teachers’ Pension Plan Board, conti gestiti da BlackRock, Park West, KKR, AllianceBernstein, Altimeter, Franklin Templeton e Luxor Capitale.

Il metaverso Epic: cosa aspettarsi

Sebbene Epic e Lego non siano entrati nei dettagli dei loro piani per il metaverso proposto, hanno delineato tre principi che, secondo loro, garantiranno la sicurezza degli spazi digitali che sviluppano.

I due lavoreranno insieme per:

rendere la sicurezza e il benessere dei bambini una priorità salvaguardare la privacy dei bambini fornire a bambini e adulti strumenti che diano loro il controllo sulla loro esperienza digitale.

Epic ha affermato che l’esperienza digitale sarà adatta alle famiglie e consentirà ai bambini di diventare creatori sicuri.

Le aziende intendono combinare la loro esperienza per garantire che questa prossima interazione di Internet sia progettata pensando al benessere dei bambini.

Non si sa come sarebbe esattamente il mondo virtuale o quando le due società prevedono di lanciarlo.