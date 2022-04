CHUWI Notebook HeroBook Air con display IPS e 4800 mAh in offerta su Amazon

Chuwi HeroBook Air è un laptop fantastico, ha un display con una display IPS e un processore Intel Celeron N4020 super efficiente, ed è ora in offerta su Amazon ad un prezzo impressionante, solo 199 euro approfittando del buono sconto di 30 euro da riscattare.

HeroBook Air è piccolo, ma anche molto potente. Il suo display IPS da 11,6 pollici ha una risoluzione massima di 1.366 x 768 pixel e 118 PPI. Il notebook inoltre ha una CPU Intel, precisamente un Celeron N4020, 4 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di memoria eMMC. L’unità è sostituibile, ma resta da vedere se si potrebbe invece utilizzare un SSD più veloce.

Inoltre, il laptop ha una webcam da 0,3 MP, che si trova sul lato basso. Tuttavia, una batteria da 4800mAh dovrebbe mantenere il dispositivo in funzione durante tutta la gioranta e il suo peso di 910 g non dovrebbe renderlo difficile da trasportare. Clicca qui per acquistare questo prodotto su Amazon approfittando della spedizione Prime.