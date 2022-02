Microsoft Surface Pro 7: veloce, affidabile e disponibile su Amazon ad un prezzo BOMBA

Comodo, veloce e potente: il nuovo Surface PRO 7 di Microsoft arriva su Amazon ad un prezzo BOMBA, stiamo parlando di uno sconto di 300 euro sul prezzo di listino.

Il Surface Pro 7 di Microsoft è un laptop 2 in 1 che si trasforma in un tablet all’occorrenza, comodo sia per l’utilizzo domestico che quello lavorativo. Possiede un touchscreen da 12,3 pollici e si può staccare la tastiera: in questo modo il dispositivo potrà essere utilizzato come un tablet, inclusa la scrittura tramite la penna per Surface. Inoltre il Surface Pro 7 è dotato di un cavalletto sul retro che permette di tenerlo in posizione verticale.

Lo spazio di archiviazione dell’SSD è di 128 gigabyte e garantisce un’ottima capienza se utilizzato con moderazione, anche se la maggior parte delle persone preferirà acquistare un dispositivo aggiuntivo. La versione in offerta su Amazon è quella che monta un Intel Core i5 abbinato a 8 GB di RAM DDR4, ideale quindi per qualsiasi tipo di utilizzo. Microsoft stima una durata della batteria complessiva che può arrivare fino a 10,5 ore, confermata anche la presenza dello standard ‎WIFI 802.11ax.