SONOFF Zigbee USB PLUS 3.0: miglior dongle per la Smart Home in promo su Amazon

Non è la prima avventura di Sonoff con i dispositivi ZigBee. Il Dongle Sonoff ZIGBEE 3.0 USB offre la potenza del modulo TI CC2652P e quello CP2102N ad un prezzo davvero incredibile: solo 22,94€ per un dispositivo che ha molte funzionalità interessanti.

Il Dongle permette un guadagno di uscita di +20dBm e lavora su frequenze a 2,4 Ghz, oltre ad avere il supporto ZigBee 3.0 e il firmware coordinatore flash per Zigbee2MQTT. E’ stato pensato sia per gli sviluppatori che hanno intenzione di implementare un modulo WiFi che possa lavorare con schede elettroniche come Arduino e simili, ma anche per i PC e la SmartHome.

Il Sonoff ZIGBEE 3.0 viene fornito pre-flashato con il firmware coordinatore Z-Stack 3.x, e grazie al corpo in alluminio è stata ridotta efficacemente l’interferenza del segnale dalle periferiche.

Vale la pena ricordare che il firmware supporta fino a 21 dispositivi connessi direttamente e 40 tramite la rete ZigBee, ma con uno più recente il supporto per i dispositivi può essere esteso fino a 100.

Inoltre è facile da aprire, è fissato con 4 viti e scorre semplicemente fuori dalla custodia. Lo stick contiene il circuito TI CC2652P + CP2102N e un’intestazione dedicata per l‘accesso degli sviluppatori. Clicca qui per acquistarlo su Amazon approfittando della spedizione Prime.