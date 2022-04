Linux 5.18-rc2 rilasciato

Il “dittatore benevolo” Linus Torvalds ha rilasciato una nuova build di testing di Linux 5.18. Questa seconda release candidate introduce alcune interessi innovazioni oltre a diverse patch che stabilizzano il codice e correggono diversi bug emersi durante le operazioni di controllo del ramo di sviluppo. Linux 5.18 è una versione molto attesa dalla community di utenti delle distribuzioni, questo perché implementa diverse novità per quanto riguarda la parte newtorking, con l’aggiunta di nuovi driver per i device più recenti, oltre che per l’HID (Human Interface Devices) subsystem, tramite degli update riguardanti il supporto alle keyboard Apple e Razer. Oltretutto in tale ramo di sviluppo è presente anche il codice inerente al Process Adaptive autoNUMA per le CPU AMD, che abilita un boost di performance per la serie di processori Epic.

Nell’ultima release note, presente all’interno della mailing list ufficiale del progetto, Linus Torvalds rende noto che questa versione di testing è da considerarsi come “abbastanza normale”, ovvero non introduce novità di rilievo, anche perché la code window merge è già stata chiusa la settimana scorsa:

“Le cose procedono abbastanza normalmente, anche se siamo proprio agli inizi del ciclo di sviluppo di Linux 5.18 quindi è sempre difficile affermare che è effettivamente cosi. Tuttavia non mi pare ci siano particolari stranezze nel codice ed inoltre abbiamo implementato dei bugfix ovunque sia stato necessario. Gran parte del nuovo codice è rappresentato dall’aggiunta di nuovi driver, come ad esempio le patch inerenti alle GPU AMD, che rappresentano le innovazioni più evidenti. Ma ci sono anche delle innovazioni per le parti di networking, scsi, rdma e block.”

Dunque, come accennato poco sopra, Linux 5.18-rc2 porta con se divere nuove patch per i driver delle schede video AMD. Ad esempio è da segnalare l’implementazione della tecnologia AMDKFD (AMD Kernel Fusion Driver) e l’abilitazione della FreeSync Video Mode.