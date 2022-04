Chrome: una scorciatoia da tastiera per spostare le tab

Gli sviluppatori di Mountain View hanno implementato un’attesa nuova funzionalità nella versione di Chrome per Windows che consente ora di spostare le tab utilizzando unicamente una scorciatoia da tastiera.

La medesima funzionalità era ormai disponibile da alcuni anni nelle release per macOS e le distribuzioni Linux.

La nuova combinazione di tasti

La procedura ideata prevede di poter riposizionare una scheda influenzando anche la collocazione delle altre tramite una combinazioni di tasti.

Per il momento si tratta di una feature accessibile soltanto tramite Chrome Canary 102 che sostanzialmente è ancora una versione Alpha non ancora pronta per la fase di produzione.

Premendo [Ctrl] + [Shift] + [Pagina su/giù] la tab della scheda corrente può essere spostata da sinistra a destra.

Si ricorda che l’applicazione di Google fornisce già da tempo alcune scorciatoie da tastiera per il controllo delle schede, come per esempio:

[Ctrl] + [Pagina su/giù] (quindi senza l’impiego del tasto [Shift]): permette di passare da una scheda ad un’altra; [Ctrl] + [T]: per l’apertura di una nuova tab; [Ctrl] + [W]: per la chiusura di una tab.

Competitor e altre funzionalità attese

A questo punto sarà interessante capire se questa nuova feature verrà implementata anche in altri browser Internet realizzati a partire dalla codebase di Chromium, come per esempio Microsoft Edge o Brave.

Per quanto riguarda la soluzione della Casa di Redmond, l’avvicendamento delle sue release segue in genere abbastanza fedelmente quello di Chrome.

La Edge Canary più recente non presenta però la nuova scorciatoia di Chrome Canary 102 e, dandola con una certa sicurezza per probabile, è probabile che sarà necessario attendere qualche tempo prima di assistere alla sua integrazione.

Sempre per quanto concerne le schede, tra le altre funzionalità attese di Chrome abbiamo la possibilità di memorizzare gruppi di tab tra i preferiti, vi dovrebbe essere poi il supporto alla scrittura di note sulle pagine Web.

Una volta salvate le note dovrebbero essere consultabili tramite un apposito pannello laterale.

