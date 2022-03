OnlyFans: 500 ETH donati per sostenere l’Ucraina

La popolare piattaforma OnlyFans ha donato 500 ETH, il cui valore stimato è attorno ai 1,3 milioni di dollari a UkraineDAO, organizzazione autonoma legata al collettivo russo Pussy Riot e a Trippy Labs (uno studio che si occupa di NFT).

Secondo quanto affermato dal portavoce della società, questa donazione è solo un’azione nell’ambito di una più complessa campagna di beneficenza da parte del proprietario ucraino-americano Leonid Radvinsky.

Nel complesso, gli aiuti provenienti da OnlyFans e dal Radvinsky, hanno finora raggiunto i 5 milioni di dollari. Stando a quanto affermato dal già citato portavoce, nel corso dei prossimi giorni, questa cifra potrebbe aumentare ulteriormente.

Va detto che, nel contesto del conflitto ucraino, sono diversi i personaggi e i servizi che si sono mossi scegliendo le criptovalute per questioni di beneficenza.

Tutto ciò dimostra ancora una volta come le criptovalute siano ormai un settore importante e influente a livello di economia globale. Chiunque può investire in questo ambito, a patto di avere a disposizione un exchange affidabile.

Leonid Radvinsky e OnlyFans: più di 5 milioni di dollari in donazioni per la causa ucraina

Al giorno d’oggi, investire in criptovalute è alla portata di tutti, a patto di avere adeguate certezze.

Coinhouse è una piattaforma registrato presso sul territorio francese nel registro AMF (Autorité des Marchés Financiers) e offre una base solida a chiunque voglia operare nel settore fintech.

Questo grazie anche alla particolare soluzione di stoccaggio, che permette di mantenere le valute digitali al sicuro da pressoché qualunque tipo di pericolo. Tra le tante crypto trattata da questo servizio vi sono:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Bitcoin Cash

Ripple

il tutto per fornire un wallet variegato e una strategia di investimenti valida sul lungo termine. La presenza di un team di esperti in criptovalute, pronti a fornire adeguata assistenza ai neofiti, è un altro fattore che spinge sempre più utenti a scegliere Coinhouse.

Non resta da sottovalutare anche il fattore operatività: bastano pochi passaggi per effettuare l’iscrizione gratuita a questo servizio e per poter essere pienamente operativi.