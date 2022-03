Google rilascia la nuova beta di Android 12

Dopo aver lanciato la nuova versione di Android 12L il team di Google ha annunciato anche un aggiornamento del ramo di sviluppo di Android 12 standard. Si tratta nel concreto di un upgrade del Beta Program che include diverse novità interessanti che nel prossimo futuro dovrebbero essere introdotte anche nelle stable release. Android 12 QPR3 (Quarterly Platform Releases) Beta 1 è disponibile per tutti i device Pixel supportati, come ad esempio i più recenti Pixel 6 e Pixel 6 Pro ma anche per Pixel 4, 4A, 5 e 5A. L’assenza di una buld dedicata ai vecchi Pixel 3 e 3A è la conferma concreta che il supporto a questi dispositivi è ormai arrivato al termine.

L’annuncio della nuova release di testing è stato dato alla community di beta tester tramite un articolo pubblicato sul canale Reddit gestito dal team Google. I developer dell’azienda statunitense si dicono molto felici di iniziare questo nuovo ciclo di sviluppo e contestualmente hanno voluto ringraziare gli utenti per i numerosi feedback ricevuti su Android12L:

“Salve beta tester Pochi giorni fa abbiamo annunciato ufficialmente il rilascio di Android 12L e del Pixel Feature Drop di marzo. Vi ringraziamo ancora per i vostri feedback sulla versione beta di Android 12L, ci hanno aiutato molto nello sviluppo di questa versione. Oggi pubblichiamo un nuovo ciclo di aggiornamenti per il ramo beta di Android 12. Tale update è noto anche come Quarterly Platform Releases (QPRs) e viene implementato nei dispositivi Google Pixel come parte del Feature Drops. La Beta 1 (S3B1.220218.004) include miglioramenti alle funzionalità ed all’esperienza utente, oltre ovviamente alle più recenti security patch di marzo 2022.”

Nel Pixel Feature Drop di marzo, e dunque anche in quest’ultima release di testing, possiamo trovare ad esempio un widget della batteria del tutto rinnovato, che adesso dispone di una nuova UI (User Interface) ed include i livelli di carica di tutti i device bluetooth connessi.

Per poter provare Android 12 QPR3 Beta 1 bisogna dunque possedere uno smartphone Pixel supportato ed essere iscritti al Beta Program del Robottino Verde. Tuttavia prima installare questa versione è bene tenere a mente che trattandosi di una versione di testing è possibile trovare al suo interno bug anche molto gravi che possono compromettere il corretto funzionamento del nostro dispositivo.