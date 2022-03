Google Messages: arrivato il supporto alle reaction di iOS

In questi giorni il team di Google ha pubblicato il Pixel Feature Drop di marzo ed una nuova beta release di Android 12 e 12L, ovvero la versione del Robottino Verde dedicata ai tablet ed ai device foldable. Tali update sostanzialmente introducono diverse novità che migliorano l’esperienza utente generale della piattaforma mobile dell’azienda statunitense. Una delle innovazioni più interessanti riguarda ad esempio il supporto alle reaction di iOS su Google Messages.

Nel mercato nord americano il bacino di utenti iPhone è enormemente maggiore rispetto ai paesi europei, dunque non di rado le persone che usano un telefono Android si ritrovano ad interagire con amici o colleghi che usa esclusivamente iMessage, l’app dei messaggi stock di iOS, per comunicare con i propri contatti.

Quindi capita spesso che un messaggio scritto inizialmente su iPhone venga visualizzato sui device Android senza emoji, immagini o altri contenuti particolari. Fortunatamente questa problematica è stata appunto risolta proprio in quest’ultimo upgrade di Google Messages. Ora è infatti possibile visualizzare tali messaggi in modo completo e vice versa anche gli utenti dei melafonini potranno ricevere ogni sorta di reaction da un loro contatto che usa uno smartphone Android.

Tramite l’applicazione dei messaggi stock è quindi possibile ricevere ed inviare emoji, GIF, foto e video (tramite la funzione di sharing da Google Photo) anche alle persone che dispongono di device che non sfruttano lo standard RCS (Rich Communication Services), come ad esempio gli utenti iPhone.

L’ultimo upgrade di Google Messages introduce anche una comoda funzione per cancellare automaticamente dopo 24 ore i messaggi contenente le one-time password delle 2 step verification. Inoltre è stata introdotta anche la funzionalità che consente di suddividere i messaggi in due categorie ovvero “personali” e “lavoro”, cosi da semplificare la gestione delle conversazioni. Oltretutto l’applicazione ci notificherà i compleanni dei nostri contatti e manderà un avviso nel caso in cui l’utente si dimentichi di rispondere ad un messaggio di un collega o di un cliente.