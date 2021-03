WordPress 5.7 “Esperanza”, le novità

WordPress 5.7 è disponibile da alcuni giorni con il nome in codice “Esperanza” grazie al quale gli autori rendono omaggio alla musicista Esperanza Spalding. Le novità di questa release riguardano in particolare l’editing e le opportunità di personalizzazione introdotte con lo scopo di mettere a disposizione un elevato livello di flessibilità, senza dover mettere mano per forza di cose al codice della piattaforma.

Nuove funzionalità per l’editor e i blocchi

Tra le novità dedicate all’editor del CMS troviamo la possibilità di regolare la dimensione dei caratteri in più punti, a tal proposito si può ora accedere alle impostazioni per la dimensione dei font nella lista e nei blocchi di codice, senza la necessità di operare da una nuova schermata.

I blocchi riutilizzabili sono ora più stabili, più facili da utilizzare e vengono salvati automaticamente insieme al resto dei contenuti cliccando su “Aggiorna”. Vi è inoltre la possibilità di trascinare i blocchi e i loro modelli nei post dall’inserter.

A partire da questa release è possibile allineare un blocco a tutta altezza in modo che riempia un’intera finestra, scegliere tra layout verticale e orizzontale per il blocco pulsanti e definire una larghezza default tramite un valore percentuale preimpostato per questi ultimi.

Da segnalare infine la possibilità di modificare anche la dimensione delle icone nel blocco delle icone social. Il tutto senza interventi di coding.

Migrazione ad HTTPS e API Robots

Grazie a WordPress 5.7 è possibile effettuare la migrazione di un sito Web da HTTP ad una connessione sicura su HTTPS con un semplice click. Il sistema si occuperà di aggiornare in modalità totalmente automatica gli URL memorizzati all’interno del database limitando al minimo l’eventualità che si verifichino degli errori.

Per quanto riguarda invece la nuova API dei robot, essa permette di includere le direttive per i filtri nel meta tag robots , in modalità predefinita la direttiva max-image-preview dell’interfaccia di programmazione è impostata su large , valore in virtù del quale i motori di ricerca possono rendere visibili preview di dimensioni maggiori con potenziali effetti positivi sui volumi di traffico.

jQuery e Lazy loading degli iFrame

Passiamo ora al capitolo librerie JS, argomento per il quale si segnala che dopo l’update alla versione 3.5.1 jQuery diviene meno invadente e produce un minor numero di messaggi in console.

Relativamente agli iframe, ora WordPress aggiungerà l’attributo loading="lazy" ai tag iframe per i quali saranno specificate sia la larghezza che l’altezza.

Nuova palette di colori predefinita

La nuova palette di colori con cui creare temi, plugin o altre componenti riduce il numero dei colori originariamente presenti nel codice di WordPress a 7 colori di base e 56 sfumature con cui soddisfare il rapporto di contrasto rispetto a bianco o nero raccomandato dalle specifiche WCAG 2.0 AA. I colori iniziano bianchi e diventano via via più scuri per garantire uniformità.

Metà delle sfumature ha un rapporto di contrasto di 4.5 o superiore contro il nero, stesso discorso per la restante metà in contrasto al bianco.

Fonte: WordPress Blog