Youtube Culture Trend: il 2022 sarà l’anno del gaming secondo gli esperti di marketing

Il team Culture and Trends di YouTube ha esaminato i migliori video dei creator di tutto il mondo e ha visto emergere tre temi: community, comfort e creatività, sezioni che fanno capire ciò che le persone stanno guardando e su ciò che potrebbe riservare il 2022. Insieme, questi temi non solo i trend di oggi, ma parlano dei cambiamenti che avvengono nella società. Dal punto di vista del marketing, queste informazioni possono aiutare i marchi a capire cosa cercano le persone e come raggiungerle meglio.

Il “gaming” era una sottocultura negli anni ’90, ma i numeri sono aumentati con il passare del tempo e ora ci sono 2,9 miliardi di utenti che guardano contenuti collegati a questo settore. L’industria da 175 miliardi di dollari presenta anche una base di consumatori diversificata, con le donne che rappresentano il 46% dei giocatori e il 10% dei giocatori che si identificano come LGBTQ+.

Il primato del gaming si riflette negli elenchi dei 10 migliori trend di quest’anno. I giocatori di tutto il mondo hanno portato lo streaming a un livello superiore, utilizzando elementi di gioco per creare narrazioni che suscitano un interesse simile a una serie TV.

Minecraft il gioco più quotato

Il gioco più visto di YouTube, “Minecraft“, è apparso in primo piano in due dei video più di tendenza dell’anno, ricevendo oltre 100 milioni di visualizzazioni. Si prevede che 2,9 miliardi di persone entreranno nel mondo del gaming entro la fine di quest’anno.

Per molti creatori e spettatori, interagire con i contenuti di gioco è un metodo per connettersi sopratutto con gli spettatori, sia attraverso lo streaming live che nel tempo libero. Anche gli esperti di marketing stanno trovando modi creativi per capire meglio queste comunità. Nintendo ha debuttato con il suo nuovo modello OLED, mettendo in evidenza diversi giochi e modi di giocare, guadagnandosi un posto nella classifica degli annunci YouTube di fine anno 2021. Tra le altre novità, Balenciaga ha collaborato con Fortnite, Lil Nas X si è esibito per Roblox mentre Puma e ColourPop hanno collaborato con Animal Crossing.

