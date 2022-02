Windows 11: app Android e le altre novità

Il team di sviluppatori Microsoft ha rilasciato una nuova insider build di Windows 11. Tale preview contiene diverse novità interessante. L’azienda statunitense sembra infatti aver recepito i numerosi feedback di questi mesi e pare che una funzionalità tanto attesa e richiesta abbia fatto il suo ritorno nel ramo di sviluppo di Windows 11. Stiamo parlando della possibilità di visualizzare l’ora e la data nella taskbar sul secondo monitor, una feature comodissima già disponibile in Windows 10 ma che per oscuri motivi era stata inizialmente rimossa dall’ultima incarnazione del sistema Microsoft.

La nuova versione di testing di Windows 11 è stata annunciata tramite un articolo pubblicato sul blog ufficiale della compagnia guidata da Satya Nadella. I developer hanno reso noto alla community che in questa insider build è presente l’attesissimo supporto alle applicazioni Android. Quindi gli utenti che installeranno questa release potranno scaricare ed installare gli applicativi del robottino verde tramite lo store di Amazon.

È stata inoltre rilasciata la nuova applicazione Notepad, che gode di un’interfaccia completamente ridisegnata, più in linea con lo stile di Windows 11, e del supporto alla dark mode, cosi da non disturbare la vista degli utenti durante le ore notturne o in condizioni di scarsa illuminazione ambientale. È in rollout anche il nuovo Media Player, l’applicativo che raccogliere l’eredità dell’ormai deprecato Windows Media Player, che sostanzialmente va ad unificare Grove Musica con il lettore video di default del sistema in modo da offrire un’esperienza multimediale centralizzata in un singolo software.

L’ultima build introduce anche un nuovo widget del meteo e le opzioni di mute/unmute nella taskbar durante le chiamate con Microsoft Team, ovvero la piattaforma di instant messaging e videocall integrata in Windows. Il team dell’azienda californiana ha dunque dato il via alla fase di testing ufficiale di tali funzionalità, tuttavia non è stata ancora comunicata una data precisa per il loro arrivo nel ramo stabile.