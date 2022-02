Vodafone rifiuta la proposta miliardaria di Iliad: ecco i motivi dietro questa scelta

Giovedì Vodafone ha rifiutato una proposta preliminare di acquisto da parte di Iliad e Apax Partners, rifiutando una somma dal valore di oltre 11 miliardi di euro.

Il capo di Vodafone Nick Read, sotto la pressione del nuovo investitore Cevian Capital e di altri azionisti, ha espresso il desiderio di vedere gli operatori europei fondersi per costruire società più forte in grado di investire nelle reti in fibra e 5G.

Vodafone e Iliad hanno discusso sulla possibilità di unire le loro attività per far fronto ad uno spietato mercato italiano, ma questo prima della proposta dalla società francese che ha tentato di acquistare a titolo definitivo le attività sul suolo italiano di Vodafone.

Il perchè del rifiuto

“Iliad prende atto del rifiuto di Vodafone in merito all’offerta da 11,25 miliardi di euro“, ha affermato in una nota, aggiungendo che “perseguiremo una nuova strategia in maniera autonoma“. Vodafone, il secondo operatore di telefonia mobile al mondo, ha dichiarato giovedì che “l’offerta non interessava gli azionisti”.

“Il consiglio di amministrazione e la direzione di Vodafone rimangono concentrati sull’obiettivo di portare un valore aggiunto che possa rassicurare clienti e investitori, attraverso strategie che mirano a far salire il flusso organico e ottimizzare il portafoglio delle offerte messo a disposizione“.

Vodafone è ora alla ricerca di opportunità nel Regno Unito, in Spagna, in Italia e in Portogallo, ha affermato la scorsa settimana l’amministratore delegato Nick Read.

Iliad ha rivoluzionato il mercato

“L’offerta di 11 miliardi di euro segnalata da Iliad per l’operazione italiana di Vodafone è troppo bassa, pensiamo, per convincere il vettore a uscire da un mercato chiave che rappresenta l’11% delle vendite“, ha affermato l’analista di Bloomberg Intelligence Erhan Gurses.

Le principali società di telecomunicazioni europee stanno affrontando una scalata molto ripida, sopratutto dopo gli anni di pressioni messe da parte degli investitori. Iliad è entrata nel mercato italiano dei servizi mobili nel 2018 “rivoluzionando” effettivamente il mercato, e ha innescato una guerra dei prezzi che l’anno scorso ha portato a tre profit warning da parte di TIM.

C’è da dire anche che l’Italia è uno dei mercati più competitivi al mondo per i servizi mobili. La quota di mercato dei servizi mobili di Iliad in Italia era appena inferiore all’8% a settembre, mentre la quota di Vodafone era quasi quattro volte più grande, secondo l’autorità di regolamentazione delle comunicazioni, Agcom. Quindi sarà stato questo il motivo principale del rifiuto dell’operatore rosso.

Fonte: finance