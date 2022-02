Un nuovo disegno di legge potrebbe costringere i social ad escludere delle notizie

Un nuovo disegno di legge presentato mercoledì, potrebbe segnare il primo passo del Congresso nell’affrontare la dilagazione in rete delle fake news dannose. Il Social Media NUDGE Act, scritto dalla Sens. Amy Klobuchar e Cynthia Lummis, servirà per dirigere la National Science Foundation e la National Academy of Sciences, Engineering and Medicine negli studi che regoleranno i contenuti online.

Il disegno di legge istruirà i ricercatori a identificare una serie di modi per rallentare la diffusione di contenuti dannosi e la disinformazione, chiedendo agli utenti di leggere un articolo prima di condividerlo. La Federal Trade Commission approverà quindi i siti web affidabili e incaricherà che le piattaforme di social media come Facebook e Twitter di bloccare eventuali altre fonti considerate come dannose.

Per anni, i democratici hanno cercato modi per affrontare la disinformazione online, mentre i repubblicani hanno criticato questi sforzi come minacce alla libertà di parola. Ma stimolati dalla testimonianza dell’informatrice di Facebook Frances Haugen nel 2020, i membri di entrambe le parti hanno iniziato a lavorare insieme per trovare modi per regolare gli algoritmi che affrontano i problemi dei bambini e la disinformazione. Il sostegno di Lummis al disegno di legge segna un significativo passo avanti.

Ha affermato Lummis in una dichiarazione giovedì: “Inizieremo a comprendere appieno l’impatto che queste piattaforme e i loro algoritmi hanno sulla nostra società. L’obiettivo è quello di creare un ambiente sicuro per i bambini ed eliminare gli effetti negativi dei social media“.

Una proposta che rivoluzionerà tutto

Lo scorso marzo, i rappresentanti Anna Eshoo e Tom Malinowski hanno presentato per la prima volta il loro Protecting Americans from Dangerous Algorithms Act. A differenza del disegno di legge di Klobuchar, la misura della Camera modificherebbe la sezione 230 del Communications Decency Act a qualsiasi piattaforma se si scopre che sono presenti contenuti che violano i diritti civili.

La rimozione della protezione della responsabilità della Sezione 230 è stato il più grande ostacolo che i legislatori hanno dovuto affrontare. Gruppi tecnologici e di interesse pubblico come Public Knowledge si sono già espressi a sostegno della misura Klobuchar.

“Public Knowledge supporta questa legislazione perché incoraggia un processo decisionale volto ad affrontare un problema noto: la promozione della disinformazione“, ha affermato giovedì Greg Guice, direttore degli affari di governo di Public Knowledge. “Il disegno di legge fa tutto questo senza vincolare il rispetto dell’immunità della Sezione 230″.

C’è poco tempo per il Congresso per approvare la legislazione sulla tecnologia prima che le elezioni si scaldino entro la fine dell’anno. In un’intervista con The Verge il mese scorso, Klobuchar era ottimista sulle capacità dei legislatori di approvare ampi progetti di legge bipartisan prima della fine dell’anno.

Parlando a proposito del Social Media NUDGE Act, Klobuchar ha affermato: “Questo disegno di legge aiuterà ad affrontare queste pratiche, anche implementando modifiche che aumentano la trasparenza e migliorano l’esperienza dell’utente“. Ha continuato: “È arrivato il tempo di approvare riforme significative che affrontino frontalmente i danni dei social media alle nostre comunità“.

