SanDisk Ultra Fit 512GB: capacità e sicurezza di livello professionale al minimo storico

Puoi ottenere la capienza di un hard disk in un formato a dir poco compatto grazie alla SanDisk Ultra Fit 512GB. Si tratta di una delle pendrive più piccole attualmente presenti sul mercato, che non rinuncia a prestazioni e affidabilità di livello professionale, oggi al minimo storico per meno di 60 euro su Amazon.

Pendrive SanDisk Ultra Fit 512GB: caratteristiche tecniche

A caratterizzare la pendrive ci pensa naturalmente il design, poco superiore al solo connettore USB. A dispetto delle dimensioni, però, non manca l’asola per attaccare la chiavetta direttamente al portachiavi. In questo modo si riduce il rischio di smarrimento e si semplifica il trasporto così da avere i propri dati sempre con sé. La capacità, come anticipato, è di ben 512GB al pari di un tradizionale hard disk esterno. Questo ti consente di archiviare enormi quantità di dati, dai semplici documenti, a foto, video e progetti. L’interfaccia di tipo A sfrutta la specifica USB 3.1 capace di garantire velocità di trasferimento fino a 130MB/s.

Le dimensioni estremamente piccole consentono di utilizzare la pendrive anche come espansione di memoria per ultrabook o Mini PC. Il design “plug and stay” consente di lasciare la chiavetta collegata ai dispositivi senza creare alcun ostacolo quando si ripone, ad esempio, il laptop nella borsa o nello zaino del PC. La soluzione di SanDisk, infatti, è pensata soprattutto per un utilizzo professionale. Ad accompagnarla c’è il software SanDisk Secure Access che tramite la crittografia AES128 consente di impostare una password anche per singoli file o cartelle. Insieme a questo, non manca RescuePRO Deluxe, una suite per il recupero dati, che permette di recuperare i file anche se eliminati per errore.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 44%, la SanDisk Ultra Fit può essere acquistata su Amazon a soli 58,91 euro per un risparmio di ben 47 euro sul prezzo di listino.