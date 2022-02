Rilasciate le nuove versioni di iPad OS, macOS, watchOS e iOS: ecco cosa cambia

Apple ha rilasciato iOS 15.3.1, iPadOS 15.3.1, watchOS 8.4.2 e macOS 12.2.1 per fixare alcuni bug e aggiornare delle patch di sicurezza, inclusa una falla che avrebbe potuto creare molti problemi alla società di Cupertino.

E per quanto riguarda la compatibilità non preoccuparti: se hai un dispositivo che esegue iOS 14, sei fortunato. Apple si è assicurata che ogni iPhone compatibile con iOS 14 possa supportare anche iOS 15.

Il download è disponibile quindi per tutti gli iPhone compatibili, stessa cosa per iPadOS 15.3.1. La compatibilità per i telefoni arriva fino all’ iPhone 6s, inclusi iPhone SE prima e le edizioni attuali, oltre all’iPod touch di settima generazione.

Tutti i dispositivi compatibili con la nuova versione

L’elenco completo è: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, Phone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (seconda generazione), iPhone SE (prima generazione) e iPod settima generazione.

Per gli iPad, sei a posto se hai qualsiasi iPad Pro, qualsiasi iPad Air da iPad Air 2, iPad mini 4 o versioni successive e iPad dalla quinta generazione in poi.

Il numero di build per iOS 15.3 e iPadOS 15.3 è 19D52, rispetto al precedente seriale 19D50. Il numero di build per watchOS 8.4.2 è 19S553, mentre prima era 19S550. Infine, il seriale aggiornato per la versione macOS 12.2.1 è 21D62, rispetto al precedente 21D49.

Questa è la prima serie di aggiornamenti da 26 gennaio per iOS, iPadOS e macOS incentrati sulla risoluzione dei bug e sulla stabilità. watchOS 8.4.1 è stato rilasciato il 1 febbraio.

Non ci sono funzioni rivolte agli utenti in queste recenti versioni, tuttavia gli sviluppatori hanno affermato che sta per arrivare una nuova versione del Face ID con sblocco maschera e controllo universale.

Fonte: appleinsider