Qualcomm vuole investire nella “realtà estesa” seguendo la scia del Metaverso di Meta

Il gigante statunitense dei chip: Qualcomm ritiene che l’Europa abbia bisogno di investire nella realtà estesa, e portando avanti questa linea di pensiero ha deciso di aprire sei nuovi centri di ricerca e sviluppo in tutto il continente.

Qualcomm ha cercato di coniare il termine “XR” per anni, in un apparente tentativo di confondere realtà aumentata, realtà virtuale e qualsiasi altro tentativo di migliorare madre natura il settore tecnologico immagina. La X significa “esteso” ed è stato presumibilmente scelto perché è un po’ meno distopico di “ottimizzato” o “migliore“.

Il miglioramento di questa tecnologia richiede uno sforzo non indifferente, oltre che ad un rifornimento di chip seza precedenti. L’Europa ha già una fiorente comunità AR/VR, quindi ha senso che Qualcomm apra laboratori XR in sei città differenti. Non è ancora pronto per dire quali, tuttavia, il che fa chiedere perché non abbia semplicemente ritardato questo annuncio fino all’apertura ufficuale.

Parla il presidente di Qualcomm Europa

“Le opportunità per XR sono significative“, ha affermato Enrico Salvatori, Presidente di Qualcomm Europa. “Combinare questo elemento con la ricca ricerca e sviluppo dell’Europa e la leadership che stiamo mettendo in XR darà un grande contributo allo sviluppo XR in tutto il mondo.” Scienziati da tutto il mondo stanno già lavorando per realizzare la nostra visione di XR e portare una miriade di esperienze rivoluzionarie a tutti, dai consumatori, all’assistenza sanitaria e all’industria. Questi laboratori si uniscono alla già significativa presenza in R&S in Europa.

“Una nuova era dell’informatica spaziale è alle porte e lavorare dietro le quinte su una nuova generazione di esperienze è stato fonte di ispirazione“, ha affermato Hugo Swart, GM di XR presso Qualcomm. “Dare vita a esperienze XR per i consumatori e aziende è la nostra missione e stiamo rafforzando questo impegno con gli XR Labs in Europa. Questi laboratori saranno la chiave per costruire il nostro portafoglio XR che comprende le migliori piattaforme, software e funzionalità tecnologiche innovative e per renderlo disponibile a tutti gli sviluppatori che aiutano a costruire il metaverso attraverso Snapdragon Spaces. Non vediamo l’ora che tutti vedano cosa accadrà dopo“.

Fonte: telecoms