Echo Show 5 e Videocamera Blink ad un prezzo mai visto prima su Amazon

Amazon ha aggiornato Echo Show 5 mettendolo in vendita in bundle con la videocamera di sorveglianza Blink. Il modello di nuova generazione rimane uno smart display pratico e conveniente, abbastanza piccolo da adattarsi praticamente ovunque tu abbia bisogno di Alexa e di uno schermo. Ma grazie a questa promo, ora potrai acquistarlo insieme alla videocamera Blink Outdoor praticamente allo stesso prezzo. Blink è una delle migliori telecamere di sicurezza per coloro che desiderano una telecamera per esterni/interni a meno di 100 euro. Il suo successore, il Blink Outdoor, migliora di prestazioni montando una fotocamera migliore e la possibilità di salvare i video localmente anziché solo nel cloud.

Mentre il touch screen da 5,5 pollici del nuovo Echo Show misura 960 x 480 pixel ed è accompagnato da una fotocamera nell’angolo in alto a destra. Il bordo superiore contiene due fori stenopeici per i microfoni a campo lontano, un interruttore meccanico per l’otturatore della fotocamera e i pulsanti di silenziamento microfono e volume su/giù.

Inoltre è presente un connettore per l’alimentatore e una porta micro USB, ma l’uscita audio da 3,5 mm del modello precedente è stata rimossa. Ciò significa che non puoi più utilizzare un cavo aux per inviare il suono al tuo altoparlante (sebbene possa emettere audio tramite Bluetooth se l’altoparlante non richiede un codice PIN per l’accoppiamento).

Acquistare questi due prodotti separatamente costerebbe più di 200 euro, ma con questa promozione adesso potrete averli entrambi a meno di 90 euro, un prezzo incredibile anche per Amazon.